അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും വിവാഹജീവിതത്തിന്റെ ‘വിജയരഹസ്യം’ വെളിപ്പെടുത്തി ശ്വേത ബച്ചൻ

വിവാഹജീവിതത്തിൽ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന അമിതാഭ് ബച്ചനും ജയ ബച്ചനും സർപ്രൈസുമായി മകൾ ശ്വേത ബച്ചൻ. അച്ഛനും അമ്മയും അൻപതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിവാഹ വാർഷികദിനത്തിന് മുന്നോടിയായി അവരുടെ മനോഹരമായ പ്രണയചിത്രമാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കുറിപ്പും ശ്വേത എഴുതി. ‘‘നിങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യം ഇപ്പോൾ സുവർണമായിരിക്കുന്നു, രണ്ടുപേർക്കും സന്തോഷകരമായ വിവാഹവാർഷിക ആശംസകൾ’’, എന്നാണ് ശ്വേതാ ബച്ചൻ കുറിച്ചത്.

‘‘അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും സന്തോഷകരമായ 50-ാം വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം സുവർണമായിരിക്കുന്നു. ഒരു നീണ്ട ദാമ്പത്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അമ്മ പറഞ്ഞത് സ്നേഹം എന്നാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞതോ എന്റെ ഭാര്യ എപ്പോഴും ശരിയാണ് എന്നായിരുന്നു. അവർക്ക് നീട്ടിയും കുറുക്കിയും പറയാനുള്ളത് ഇത്രമാത്രമാണ്.’’ ശ്വേത ബച്ചൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കുറിച്ചു.

ബച്ചന്റെയും ജയയുടെയും പ്രണയകാലത്തെ മനോഹരമായ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രമാണ് കുറിപ്പിനൊപ്പം ശ്വേത പങ്കുവച്ചത്. ശ്വേത പങ്കുവച്ച ചിത്രം നിമിഷനേരം കൊണ്ടുതന്നെ വൈറലായി മാറി. സെലിബ്രിറ്റികളും ആരാധകരും ആശംസകളും അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി കമന്റിൽ നിറഞ്ഞു. ‘‘അവർ രണ്ടുപേരും എത്ര മനോഹരമായിരിക്കുന്നു’’ എന്നാണ് സംവിധായിക സോയ അക്തർ ചിത്രത്തിനടിയിൽ കുറിച്ചത്. "നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് 50-ആം വിവാഹവാര്‍ഷിക ആശംസകൾ" മഹീപ് കപൂർ എഴുതി. ‘‘വളരെ മധുരം, അഭിനന്ദനങ്ങൾ", മനോഹരമായിരിക്കുന്നു, ഇവരുടെ ബന്ധം ഇനിയും കാലങ്ങൾ പിന്നിടട്ടെ’’ തുടങ്ങി നിരവധി കമന്റുകളാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്.

