അന്ന് ചെരുപ്പുമാല ഇട്ട ആളുകളെകൊണ്ടു തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് സുധി കയ്യടിപ്പിച്ചു

മിനിസ്‌ക്രീനിൽ പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ മാലപ്പടക്കവുമായി നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന കൊല്ലം സുധി എന്ന കലാകാരന് ആദ്യമായി കിട്ടിയ ‘സമ്മാനം’ ചെരുപ്പുമാലയും ഏറുമായിരുന്നു. കൊല്ലം എസ്എൻ കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവത്തിനു പോയപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിലെ ആദ്യ പ്രോഗ്രാം ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷങ്ങൾ സുധിക്കു സമ്മാനിച്ചത്. ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണമല്ലോ എന്ന നാട്ടുകാരന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം കൂട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴങ്ങിയാണ് സുധി സ്റ്റേജിൽ കയറാൻ തയാറായത്. അതുവരെ മാളയെയും മറ്റും അനുകരിച്ചിരുന്ന തനിക്ക് ജനക്കൂട്ടത്തെക്കണ്ടപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും വേദിയിൽനിന്ന് എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ തങ്ങളെ ആളുകൾ മണ്ണുവാരി എറിഞ്ഞെന്നും ചെരുപ്പുമാല അണിയിച്ചെന്നും സുധി പറയുന്നു. ചെരുപ്പുമാലയിട്ട ജനം തന്നെ ഒടുവിൽ സുധി എന്ന കലാകാരനെ കൊല്ലം സുധിയായി വളർത്തിയെടുത്ത് കൊല്ലത്തിന്റെ പ്രിയ കലാകാരനാക്കി മാറ്റി. അവസാനമായി ജനങ്ങളെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ചു മടങ്ങുമ്പോൾ, ആ ചിരിയുടെ അലയൊലികൾ അടങ്ങുന്നതിന് മുൻപുള്ള കൊല്ലം സുധിയുടെ വേർപാട് ആരാധകർക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ല.

കൊല്ലം സുധിയുടെ വാക്കുകൾ: ‘‘എന്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് കൊല്ലത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആയിരുന്നു. ഞാനന്ന് കൊല്ലം എസ്എൻ കോളജിൽ പഠിക്കുകയാണ്. എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു മുതലാളി എന്നോടു വന്നു പറഞ്ഞു, ‘‘എടാ ഒരു പരിപാടി നടത്തണം. കൊല്ലം സിറാജിനെ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. പക്ഷേ കിട്ടില്ല, നീ വേറെ ആരെയെങ്കിലും തപ്പിയെടുക്കുമോ?’’. ഞാൻ കോളജിൽ പോയി എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ‘‘എന്തിനാ വേറൊരാൾ, നീ ഭയങ്കര മിമിക്രി അല്ലേ എന്ന്’’. അന്ന് ഞാൻ വെറുതെ കൂട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ മാളയെ ഒക്കെ അനുകരിച്ചു കാണിക്കുമായിരുന്നു.

അവർ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ നാലഞ്ച് പേര് ചേർന്ന് ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാം. അത് സമ്മതിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽനിന്ന് അഡ്വാൻസ് വാങ്ങി. വലിയ ടീം ആണ് വരുന്നതെന്നൊക്കെ നാട്ടിൽ പാട്ടായി. രണ്ടു നാടകത്തിനിടയ്ക്ക് മാട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. പത്താം ഉത്സവമാണ്. ഭയങ്കര ജനമാണ് അവിടെ. ഞങ്ങൾ ജുബ്ബയൊക്കെ ഇട്ട് ഷൈൻ ചെയ്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആളുകൾ വന്നു നോക്കിയിട്ട് ഇവനെയൊന്നും പരിചയം ഇല്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്.

ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കയറി. പണ്ട് കലാഭവന്റെ ഒരു സ്കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, രണ്ടു മക്കൾ ചേർന്ന് അച്ഛന്റെ കാലു തല്ലിയൊടിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഈ കാലുവേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മക്കൾ തല്ലുണ്ടാക്കുന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കളിച്ചത്. ഇത്രയും ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ പിടിവിട്ടു. എന്റെ വായിൽനിന്ന് ഒന്നും വരുന്നില്ല. അത് എന്റെ അച്ഛനാടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപിടി മണ്ണ് എന്റെ മുഖത്ത് വന്നുവീണു. അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ കുനിഞ്ഞിട്ട്, ‘‘കലിപ്പ് അളിയാ കലിപ്പ് അളിയാ, ഓടിക്കോ’’ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.

ഒരാൾ കയറിവന്ന് എന്നെ ചെരുപ്പുമാല അണിയിച്ചു. കൂവൽ എന്നുവച്ചാൽ സഹിക്കില്ല. ഞാൻ നിന്ന് വിറയ്ക്കുകയാണ്. എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വീട്ടുകാരും എല്ലാം ഉണ്ട്. മണ്ണുവീണിട്ട് കണ്ണ് കാണുന്നില്ല. ഞാൻ പതിയെ പിന്നിലേക്ക് വലിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയോട്ടം. കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഓടി നേരെ എന്റെ വീടിന്റെ പിന്നിൽ വന്നിരുന്നു. അവിടെയിരിക്കുമ്പോൾ കൂവൽ കേൾക്കാം. അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുയാണ്. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷർട്ടും ജുബ്ബയുമൊക്കെ വലിച്ചു കീറിയ അവസ്ഥയിൽ എന്റെ കൂട്ടുകാര്‍ വരുന്നു. അവന്മാർ എന്റെ അടുത്തുവന്ന് ‘എന്നെ ഇവിടെയിട്ട് ഇടിച്ചളിയാ’ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നിലവിളിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഇടിക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കാതെ ഞാൻ ഓടിയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു.’’

