മകനും ഭർത്താവിനുമൊപ്പം ഉർവശിയുടെ വിഡിയോ; നടി ഇനി ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമാകാനൊരുങ്ങി ഉര്‍വശി. കുറച്ചു ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് ഉര്‍വശി ശിവപ്രസാദ് എന്ന പേരില്‍ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ നടി പുതിയ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചത്. ഇതുവരെ മുപ്പതിനായിരത്തിനടുത്ത് ഫോളോവേഴ്‌സുണ്ട് ഉര്‍വശിക്ക്.

അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ഒരു വിഡിയോയും താരം പങ്കുവച്ചിരുന്നു. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും ആഗ്രഹ പ്രകാരമാണ് താന്‍ ഈ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതെന്നും ഇന്നു മുതല്‍ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാന്‍ ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും ഉര്‍വശി പറയുന്നു.

താരത്തിന്റെ മകന്‍ ഇഷാനെയും ഭര്‍ത്താവ് ശിവപ്രസാദിനെയും വിഡിയോയില്‍ കാണാം. മകന് സ്കൂൾ അവധിയായതിനാൽ ദുബായിൽ അവധി ആഘോഷിക്കുകയായിരുന്നു ഉര്‍വശി. പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധിയാഘോഷത്തിനുശേഷം ചെന്നൈയിൽ തിരിച്ചെത്തിയെന്നും താരം വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു.

