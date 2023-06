മഹാലക്ഷ്മിയെ ചേർത്തുപിടിച്ച് മോഹൻലാല്‍; വൈറൽ ചിത്രങ്ങൾ

മോഹൻലാലിനൊപ്പമുളള മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ. പ്രശസ്ത സിനിമ സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂര്‍ ആണ് ഈ മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദിലീപിനും കാവ്യയ്ക്കും മഹാലക്ഷ്മിക്കുമൊപ്പവുമുള്ള മോഹൻലാലിന്റെ ചിത്രങ്ങളും സിനിമാലോകത്ത് തരംഗമായി കഴിഞ്ഞു.

ലുലു ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ എം.എ.യൂസഫലിയുടെ സഹോദരന്റെ മകളുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് ദിലീപും കാവ്യയും മകളുമായി എത്തിയത്. പൂമ്പാറ്റയെപ്പോലെ അതിഥികൾക്കിടയിൽ പാറി നടക്കുന്ന മഹാലക്ഷ്മിയായിരുന്നു ഏവരുടെയും ആകർഷണം. കുഞ്ഞുടുപ്പൊക്കെ ഇട്ട് മാലാഖക്കുഞ്ഞിനെപ്പോലെയുള്ള മഹാലക്ഷ്മി ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപറ്റി.

ദിലീപ്–കാവ്യ ദമ്പതികൾക്കൊപ്പം ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ജയപ്രകാശ് പയ്യന്നൂർ

മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും ജയറാമും കുടുംബസമേതം പങ്കെടുത്ത വിവാഹച്ചടങ്ങുകളിൽ ടൊവിനോ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ തുടങ്ങി മലയാളത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിലാണ് താരങ്ങളെയെല്ലാം പാട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് മഹാലക്ഷ്മി പാറി നടന്നത്.

താരസാന്നിധ്യം കൊണ്ട് മിന്നിത്തിളങ്ങിയ വിവാഹം നടന്നത് ദുബായിലാണ്. സിനിമാ മേഖലയിൽനിന്ന് മമ്മൂട്ടി, ഭാര്യ സുൾഫത്ത്, മോഹൻലാൽ, ഭാര്യ സുചിത്ര, ജയറാം, ഭാര്യ പാർവതി, മക്കളായ കാളിദാസ്, മാളവിക, ദിലീപ്, ഭാര്യ കാവ്യാ മാധവൻ, കുഞ്ചാക്കോ ബോബൻ, ഭാര്യ പ്രിയ, ജയസൂര്യ, ഭാര്യ സരിത, ആസിഫ് അലി, ഭാര്യ സമ, ടൊവിനോ തോമസ്, ജോജു ജോർജ്, ആന്റോ ജോസഫ്, രമേഷ് പിഷാരടി, അപർണ ബാലമുരളി എന്നിവരും പങ്കെടുത്തു.

English Summary: From Mammootty to Mohanlal, the stars at the grand Lulu wedding in Abu Dhabi