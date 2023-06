ഹോളിവുഡ് ‘ട്വന്റി ട്വന്റി’; എക്സ്പെൻഡബിൾസ് 4 ട്രെയിലർ

ഹോളിവുഡ് ‘ട്വന്റി ട്വന്റി’ എക്സ്പെൻഡബിൾസ് നാലാം ഭാഗം ട്രെയിലർ എത്തി. സ്കോട്ട് വോ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ സിൽവെസ്റ്റർ സ്റ്റാലൻ, ജേസൺ സ്റ്റാഥം, ഡോൾഫ് ലന്‍ഡ്ഗ്രൈൻ, റാൻഡി കോച്ചർ എന്നിവർ മുൻഭാഗങ്ങളിലേതുപോലെ അതേ കഥാപാത്രങ്ങവായി എത്തുന്നു. ഇന്തൊനേഷ്യൻ താരം ഇകോ ഉവൈസ്, ടോണി ജാ, ഫിഫ്റ്റി സെന്റ്, മെഗാൻ ഫോക്സ്, ആൻഡി ഗാർഷ്യ എന്നിവരാണ് ഈ ഭാഗത്തിലെ പുതിയ താരങ്ങൾ.

റഷ്യയും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ആണവായുധ ഇടപാടും അതിലെ നിഗൂഢതകളുമാണ് ഈ സിനിമയുടെ പ്രമേയം. ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 22ന് റിലീസ് ചെയ്യും.

English Summary: Expendables 4 trailer: Sylvester Stallone, Jason Statham team up with Megan Fox and 50 Cent