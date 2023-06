‘ദുരന്ത നായകൻ, ഹൃതിക്കിന്റെ ഡ്യൂപ്പ്’; ‘സ്കൂപ്പി’ലൂടെ കയ്യടി നേടി ഹർമൻ ബവേജ

ഹൻസൽ മെഹ്ത ഒരുക്കിയ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ക്രൈം ഡ്രാമ സീരിസ് ‘സ്കൂപ്പി’ന് ഗംഭീര പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. തിരക്കഥയിൽ മാത്രമല്ല സംവിധാനത്തിലും സാങ്കേതിക തലങ്ങളിലുമൊക്കെ സീരിസ് മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അഭിനയിച്ച താരങ്ങളാണ്. ജാഗ്രുതി പാഥക് ആയി എത്തിയ കരിഷ്മ താന്ന മുതൽ ഇമ്രാൻ സിദ്ദീഖി ആയി വന്ന മൊഹമ്മദ് സീഷാൻ അയൂബ് വരെ കഥാപാത്രങ്ങളായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ അഭിനേതാക്കളുടെ നിരയിൽ ബോളിവുഡിലെ പഴയൊരു ‘സൂപ്പര്‍താര’വുമുണ്ടായിരുന്നു. സീരിസിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ കഥാപാത്രമായ ഹർഷവർധൻ ഷ്രോഫിനാണ് ഇദ്ദേഹം ജീവൻ കൊടുത്തത്.

ഈ ഒരൊറ്റ കഥാപാത്രം കൊണ്ട് തന്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സിന് തുടക്കമിട്ട അദ്ദേഹത്തെ പുകഴ്ത്തി നിരൂപകരും മാധ്യമങ്ങളും രംഗത്തെത്തി. ഒരുകാലത്ത് ദുരന്ത ഹീറോയെന്നും ഹൃതിക് റോഷന്റെ ഡ്യൂപ്പ് എന്നും വിശേഷിപ്പിച്ച അതേ നിരൂപകരെ കൊണ്ടുതന്നെ ആ വിശേഷണത്തെ തിരുത്തി എഴുതിച്ച ആ സൂപ്പർ താരമാണ് ഹർമൻ ബവേജ.

സംവിധായകൻ ഹാരി ബവേജയുടെയും അമ്മയും നിർമാതാവുമായ പമ്മി ബവേജയുടെയും ഏക മകന്‍. അച്ഛൻ സംവിധായകനും അമ്മ നിർമാതാവുമായതുകൊണ്ട് തന്നെ സിനിമയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. 2008ൽ അച്ഛൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് അമ്മ നിര്‍മിച്ച ലവ് സ്റ്റോറി 2050 എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ നായകനായി ഹർമൻ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. പ്രിയങ്ക ചോപ്ര നായികയായെത്തി ചിത്രം വമ്പൻ പരാജയമായിരുന്നു. ഹർമന്റെ അഭിനയത്തെക്കുറിച്ചും അന്ന് വിമർശനമുണ്ടായി.

പിന്നീട് 2009ൽ വിക്ടറി എന്ന ചിത്രത്തിലും ഹർമൻ നായകനായി. അരങ്ങേറ്റ സിനിമയേക്കാൾ വലിയ പരാജയമാണ് ഈ ചിത്രത്തിനും നേരിടേണ്ടി വന്നത്. അതേ വർഷം റിലീസ് ചെയ്ത ഇറ്റ്സ് യുവർ റാഷീ എന്ന സിനിമയും ബോക്സ്ഓഫിസിൽ പരാജയമായി. ഇതോടെ രാശിയില്ലാത്ത നായകൻ എന്ന വിശേഷണങ്ങളും ബിടൗൺ മാധ്യമങ്ങൾ ഹർമന് ചാർത്തി നൽകി.

2014 ൽ അഭിനയത്തോടു വിട പറഞ്ഞ താരം തകർപ്പൻ തിരിച്ചുവരവാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. യഥാർഥ വ്യക്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്ന ഹർഷവർധൻ ഷ്രോഫ് എന്ന കഥാപാത്രം നൂറ് ശതമാനം സത്യസന്ധതയോടെയും മികവോടെയുമാണ് ഹർമൻ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇത്രയും കഴിവുണ്ടായിരുന്ന താരത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ബോളിവുഡ് ഇത്രനാൾ മറന്നു എന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ ഒന്നടങ്കം ചോദിക്കുന്നത്. ബോളിവുഡ് ഒന്നടങ്കം തഴഞ്ഞു കളഞ്ഞ താരത്തെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ഹൻസൽ മെഹ്തയെ പ്രശംസിച്ചും ആളുകൾ രംഗത്തുവരുന്നുണ്ട്.

രണ്ടാം വരവിൽ മികച്ച പ്രോജക്ടുകളാണ് ഹർമനെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ദ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൻ ഹിന്ദി റീമേക്കിൽ സുരാജ് അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രമായെത്തുന്നത് ഹർമൻ ആണ്. സന്യ മല്‍ഹോത്രയാണ് നായിക.

