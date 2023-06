എന്നെയൊക്കെ എടുത്ത് കിണറ്റിൽ ഇടാന്‍ തോന്നുന്നു: മഞ്ജു ചിത്രത്തിന് നവ്യയുടെ കമന്റ്

ബിഎംഡബ്ല്യു ബൈക്കുമായി ചെത്തി നടക്കുന്ന മഞ്ജു വാരിയരുടെ ചിത്രത്തിനു നവ്യ നായരുടെ പ്രതികരണമാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ. അടുത്തിടെ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്‍റെ 1250 ജിഎസ് എന്ന ആഡംബര ബൈക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ മഞ്ജു അതിനൊപ്പമുള്ള ചില ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അൽഫോൻസ് പുത്രൻ, ശിവദ, ഗീതു മോഹൻദാസ് തുടങ്ങി നിരവധിപ്പേരാണ് കമന്റുകളുമായി എത്തിയത്.

ബ്ലാക്ക് ജാക്കറ്റണിഞ്ഞ് സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് മഞ്ജു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചത്. “സമ്മതിച്ചു ചേച്ചീ. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്നെയൊക്കെ എടുത്തു കിണറ്റിൽ ഇടാൻ എനിക്കു തന്നെ തോന്നുന്നു,” എന്നാണ് നവ്യ കുറിച്ചത്. ‘‘മഞ്ജു വാരിയർ തങ്ങൾക്കും പ്രചോദനമാണ്, സ്വപ്നങ്ങൾക്കു ചിറകുമുളയ്ക്കുന്നു, വാനോളം ഉയരട്ടെ, നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു’’ എന്നൊക്കെയാണ് പ്രേക്ഷകരും കമന്റ് ചെയ്യുന്നത്.

മഞ്ജുവിന്റെ വാഹന പ്രണയം എന്നും ചർച്ചാ വിഷയമാണ്. അടുത്തിടെ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പരിശീലനം നേടിയ മഞ്ജുവിന്റെ റൈഡിങ് വിഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും ആരാധകർ ആവേശത്തോടെയാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ആഡംബര ബൈക്കുകളിലെ അവസാന വാക്കുകളിലൊന്നായ ബിഎംഡബ്ല്യുവിന്‍റെ 1250 ജിഎസ് ആണ് ഏറ്റവും പുതുതായി മഞ്ജു സ്വന്തമാക്കിയത്.

'തുനിവ്‌' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിൽ തമിഴ് സൂപ്പർസ്റ്റാർ അജിത്തിനൊപ്പം മഞ്ജു ലഡാക്കിൽ ബൈക്ക് റൈഡിനു പോയിരുന്നു. അന്ന് അജിത്ത് ഓടിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിന്റെ അതെ സീരീസിൽപെട്ട ബിഎംഡബ്ല്യു ബൈക്ക് ആണ് മഞ്ജുവും സ്വന്തമാക്കിയത്.

