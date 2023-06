‘ആദിപുരുഷ്’ തിയറ്ററുകളിൽ; ഹനുമാനും സീറ്റ് തയാർ; വിഡിയോ വൈറൽ

Sri Hanuman ji 🙏 sthaan at tarakramana theater before starting show #Prabhas #Adipurush pic.twitter.com/y7jR2jvJfz

In a unique gesture, Baroda Theatres reserves a seat for Hanuman Ji, symbolizing reverence during #Adipurush craze!#Prabhas #KritiSanon #SaifAliKhan #OmRaut pic.twitter.com/wkN4pski6G