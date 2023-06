രാം ചരണ്‍–ഉപാസന ദമ്പതികളുടെ കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ അല്ലു അർജുനും ഭാര്യ സ്നേഹയുമെത്തി. ഹൈദരാബാദിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് ഇരുവരും കുഞ്ഞിന്റെയും അമ്മയുടെയും സുഖവിവരങ്ങൾ തിരക്കിയത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് നടൻ രാം ചരണിനും ഭാര്യ ഉപാസന കാമിനേനി കോനിഡെലയ്ക്കും പെൺകുഞ്ഞ് പിറന്നത്.

പതിനൊന്നാം വിവാഹ വാര്‍ഷികത്തിലാണ് രാം ചരണിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കുഞ്ഞു രാജകുമാരിയുടെ വരവ്. അതിന്റെ ആഹ്ലാദത്തിലാണ് ചിരഞ്ജീവി കുടുംബമെന്ന് തെലുങ്ക് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

സംരംഭകയും അപ്പോളോ ആശുപത്രി ശൃംഘലയുടെ ചെയര്‍മാന്‍ പ്രതാപ് റെഡ്ഡിയുടെ ചെറുമകളുമാണ് ഉപാസന കാമിനേനി. 2012 ജൂണ്‍ 14നായിരുന്നു ഇരുവരേയും വിവാഹം. അപ്പോളോ ആശുപത്രിയുടെ നിലവിലെ വൈസ് ചെയര്‍പേഴ്‌സൺ കൂടിയാണ് ഉപാസന.

ശങ്കർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘ഗെയിം ചെയ്ഞ്ചർ’ ആണ് രാം ചരണിന്റെ പുതിയ ചിത്രം. കിയാര അഡ്വാനി നായികയാകുന്ന സിനിമയിൽ ജയറാമും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു.

