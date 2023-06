ശോഭ വിശ്വനാഥിരെ ശബ്ദമുയർത്തി ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവിലെ മറ്റ് മത്സാർഥികളായ സെറീന ആൻ ജോൺസനും റെനീഷ റഹ്മാനും. ബിഗ്ബോസ് മലയാളം സീസണ്‍ ഫൈവിൽ പുതിയ ടാസ്കിനിടെ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസമാണ് ശോഭയ്ക്കെതിരെ സെറീനയും റെനീഷയും നേരിട്ട് പോരടിക്കാൻ ഇടയാക്കിയത്. സീസൺ ഫൈവ് അതിന്‍റെ അവസാനത്തോട് അടുക്കുമ്പോഴേക്കും പുതിയ തര്‍ക്കങ്ങളും വഴക്കുകളും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഏറി വരികയാണ്. ഡെയ്‌ലി ടാസ്കായ കുടുംബ പുരാണത്തിന് ശേഷമാണ് മത്സരാർഥികൾ തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയത്. സംശയക്കാരനായ ഭര്‍ത്താവ് എന്ന റോൾ അഭിനയിച്ച ജുനൈസ്, അഖില്‍ മാരാറിന്‍റെ പഴയ മുണ്ട് വിവാദം സംഭവം വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിയതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. ഇതേ തുടർന്ന് അഖിലും ജുനൈസും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റത്തിന് കാരണമാവുകയും ശോഭ ഇടയിൽ കയറി സംഭവം വഷളാക്കുകയും ചെയ്തു. സെറീനയും റെനീഷയും ശോഭയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തത് വലിയ വഴക്കിൽ കലാശിച്ചു.

കുടുംബ പുരാണം ടാസ്കിൽ അഖിൽ ഭർത്താവും ശോഭ ഭാര്യയുമായാണ് അഭിനയിച്ചത്. ജുനൈസ്, മിഥുൻ എന്നിവർ ശോഭയുടെയും അഖിലിന്റെയും മക്കളും സെറീന ഇവരുടെ മരുമകളും ആയിരുന്നു. ഷിജു ശോഭയുടെ സഹോദരനായും നാദിറ വീട്ടുവേലക്കാരിയും റെനീഷ, മിഥുന്റെ കാമുകിയെയും വേഷമിട്ടു. ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞ ഇടവേളയിൽ ജുനൈസും അഖിലും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം ആരംഭിച്ചു. പഴയ കാര്യം വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കി പ്രശ്നമുണ്ടാക്കാൻ ജുനൈസ് ശ്രമിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് അഖില്‍ ജുനൈസിനെ ‘സാഡിസ്റ്റ്’ എന്ന് വിളിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ശോഭ ചാടി വീഴുകയും നിന്നെ നോമിനേഷനില്‍ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നീ അവനെ താങ്ങിക്കൊടുത്തോ എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശോഭയോട് നിന്നെ നോമിനേഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് നീ അവന്റെ മൂട് താങ്ങുന്നു എന്നാണു അഖില്‍ പറഞ്ഞത്. മുന്‍പ് പുറത്തായ കോമണര്‍ ഗോപികയെ കരയിച്ചാണ് ജുനൈസ് പുറത്താക്കിയത് എന്ന് അഖില്‍ പറഞ്ഞപ്പോള്‍ വിഷ്ണു പുറത്ത് പോയ ഉടന്‍ അഖില്‍ കുറ്റം പറഞ്ഞുവെന്നും ജുനൈസും ആരോപിച്ചു. ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് 85 ദിവസമായിട്ടും ഒരു കൂട്ടുകാരനെപോലും സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജുനൈസ് ഒരു സാഡിസ്റ്റ് ആണെന്ന് അഖിൽ പറഞ്ഞു. ജുനൈസിനെ സാഡിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ച അഖിലിനോട് ശോഭ ഏറ്റുമുട്ടുകയും നീയാണ് യഥാർഥ സാഡിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു. ഇത് വലിയ വാക്കേറ്റത്തിലും വഴക്കിലുമാണ് കലാശിച്ചത്.

സംഭവത്തിന് ശേഷം ശോഭയും ജുനൈസും ബെഡ് റൂമിലും ബാക്കിയുള്ളവര്‍ ഗാര്‍ഡന്‍ ഏരിയയിലും ഇതിനെപ്പററി ചർച്ച തുടര്‍ന്നു. ജുനൈസിനെ സാഡിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് മോശമായിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നാദിറയും റെനീഷയും സെറീനയും എന്നിവര്‍ അഖില്‍ മാരാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തി. സാഡിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് ആരും ആർക്കെതിരെയും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല മരുന്നുപോലും വേണ്ടിവരുന്ന രോഗമാകുന്നതാണ് ആ അവസ്ഥയെന്നും അങ്ങനെ വിളിച്ചത് തെറ്റായിപ്പോയി എന്ന് സെറീന പറഞ്ഞപ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലെന്ന് സമ്മതിച്ച അഖിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് പിൻവലിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് ബെഡ് റൂമില്‍ എത്തിയ സെറീന ശോഭയോടും ജുനൈസിനോടും അഖിൽ സാഡിസ്റ്റ് എന്ന വാക്ക് പിൻവലിച്ചു എന്നും അതുകൊണ്ട് ശോഭയും പിൻവലിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ശോഭ അഖിലിനെ സാഡിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. അഖില്‍ സാഡിസ്റ്റ് ആയതിനാല്‍ ആണ് താൻ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ശോഭ പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ശോഭയും സെറീനയും തമ്മിൽ വലിയ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. റെനീഷയും സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ടതോടെ ബിഗ് ബോസ് സ്ത്രീ മത്സരാർഥികളുടെ പോർക്കളമായി മാറി.

ശോഭ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുകയാണെന്നും വൃത്തികെട്ട സംസാരമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്നും സെറീന ശോഭയോട് പറഞ്ഞു. എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ നീ ആരാണ് എന്നായി ശോഭ. നിങ്ങൾ ശോഭ വിശ്വനാഥ്‌ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സെറീന ആൻ ജോൺസൺ ആണ് എന്ന് സെറീന പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ പഴയ സീസൺ കോപ്പി അടിക്കുകയാണ് എന്ന് ശോഭ ആരോപിച്ചു. അഖില്‍ സാഡിസ്റ്റാണെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെ ശോഭ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് റെനീഷയാണ് ശോഭയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദം ഉയർത്തിയത്. സാഡിസ്റ്റ് എന്ന് ജുനൈസിനെ വിളിച്ചതിന് അഖിലിന് കാരണമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാല്‍ ആ വിളി അഖിൽ പിന്‍വലിച്ചു. എന്നാല്‍ ശോഭ അഖിലിനെ സാഡിസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിന് കാരണമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോള്‍ ശോഭയും അഖിലും തമ്മില്‍ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ഉള്ളത്. പറഞ്ഞ വാക്ക് അഖിൽ പിൻവലിച്ചിട്ടും അത് പിൻവലിക്കാത്ത ശോഭയുടെ സ്ഥാനം അഖിലിനെക്കാള്‍ ഒരുപടി താഴെയാണ് എന്ന് റെനീഷ പറഞ്ഞു.

വാക്കേറ്റം തൽക്കാലം അവസാനിച്ചെങ്കിലും മത്സരാർഥികൾ തമ്മിലുള്ള മാനസികപോര് മുറുകുകയായിരുന്നു. റെനീഷയും സെറീനയും ഒരുമിച്ചുള്ള സ്വകാര്യ നിമിഷത്തിൽ അവർ ശോഭയെ കണക്കിന് വിമർശിച്ചു. ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ലാത്ത ശോഭ തന്നെ ചെല്ലപ്പേര് വിളിക്കുന്നത് തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെന്നും ഇനി ആ സ്ത്രീയുമായി ഒരു അടുപ്പത്തിനും താൻ പോകില്ല എന്ന് റെനീഷ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ത്രീയാണോ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ്, ഇവർ വെറും ഫെയ്ക് ആണ് ഇവർ എന്ത് മെസ്സേജ് ആണ് സമൂഹത്തിനു നൽകുന്നതെന്നും അടിസ്ഥാനപരമായി ശോഭ സംസ്കാരം ഇല്ലാത്ത സ്ത്രീയാണെന്നും സെറീന പറഞ്ഞു.

ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവിലെ സ്ത്രീ മത്സരാർഥികൾ പെൺ പുലികളെപ്പോലെ പോരടിക്കുന്നത് കണ്ട് മിഥുൻ, ഷിജു അടങ്ങുന്ന മറ്റു മത്സരാർഥികൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുകയായിരുന്നു. ശോഭയ്ക്കെതിരെ സെറീനയും, റെനീഷയും തിരഞ്ഞത് തീർത്തും നാടകീയമായിരുന്നു. ഇതുവരെ കാണാത്ത മുഖത്തോടെയാണ് സെറീനയും റെനീഷയും ശോഭയെ നേരിട്ടത്. ഫിനാലെ അടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശോഭയെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇതെന്ന തരത്തിലാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചര്‍ച്ച നടക്കുന്നത്.

