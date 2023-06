‘രാഞ്ജന’യ്ക്കു തുടർഭാഗം?; ധനുഷ് വീണ്ടും ബോളിവുഡിൽ

ആനന്ദ് എൽ. റായിയും ധനുഷുവും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്നു. ‘തേരെ ഇഷ്ക് മേം’ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നൽകുന്നത് എ.ആർ. റഹ്മാന്‍ ആണ്. ആനന്ദും ധനുഷും ആദ്യമായി ഒന്നിച്ച ‘രാഞ്ജന’ എന്ന സിനിമയുടെ തുടർഭാഗമാകും ചിത്രമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ടീസറിൽ ശങ്കർ എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ധനുഷ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. മാത്രമല്ല ‘വേൾഡ് ഓഫ് രാഞ്ജന’ എന്നും ടീസറിൽ കാണാം.

ധനുഷിന്റെ നാലാമത്തെ ഹിന്ദി ചിത്രമാകും ഈ പ്രോജക്ട്. ആനന്ദിനൊപ്പം ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ധനുഷ് കൈകോർക്കുന്നത്. ധനുഷ് അവസാനം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഹിന്ദി ചിത്രം ‘അത്രംഗി രേ’ ആണ്,

ഹിമാൻഷു ശർമയും നീരജ് യാധവും ചേർന്നാണ് പുതിയ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഹിമാൻഷു ശർമയാണ് നിർമാണവും.

