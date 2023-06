മാത്യു തോമസ്, നസ്‌ലെൻ ഗഫൂർ എന്നിവർ ഒന്നിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രം 18 പ്ലസ് ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. നസ്‌ലെൻ ആദ്യമായി നായകനാവുന്ന ചിത്രം റൊമാന്റിക് കോമഡി എന്റര്‍ടെയ്നറാണ്. ‘ജോ ആൻഡ് ജോ’ എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിനു ശേഷം അരുണ്‍ ഡി. ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കണ്ണൂർ പശ്ചാത്തലമായാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

യുവ മനസ്സുകളുടെ പ്രസരിപ്പാർന്ന ജീവിതം പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ സോഷ്യൽമീഡിയയിലൂടെ ശ്രദ്ധേയരായ സാഫ് സഹോദരങ്ങൾ നസ്‍ലെന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി എത്തുന്നു. മീനാക്ഷി ദിനേശാണ് നായിക. ബിനു പപ്പു, മാത്യു തോമസ്, രാജേഷ് മാധവൻ, മനോജ് കെ.യു., ശ്യാം മോഹൻ, കുമാർ സുനിൽ, ബാബു അന്നൂർ, നിഖില വിമൽ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റു പ്രധാന താരങ്ങൾ.

ഫലൂദ എന്റര്‍ടെയ്ന്‍മെന്റ്, റീൽസ് മാജിക്ക് എന്നീ ബാനറിൽ അനുമോദ് ബോസ്, മനോജ് മേനോൻ, ഡോക്ടർ ജിനി കെ. ഗോപിനാഥ്, ജി. പ്രജിത് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഛായാഗ്രഹണം സതീഷ് കുറുപ്പ് നിർവഹിക്കുന്നു. വിനായക് ശശികുമാർ, സുഹൈൽ, വൈശാഖ് സുഗുണൻ എന്നിവരുടെ വരികൾക്ക് ‘മദനോത്സവം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നു.

എഡിജെ, രവീഷ് നാഥ് എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരക്കഥയും സംഭാഷണവുമെഴുതുന്നു. എഡിറ്റർ ചമന്‍ ചാക്കോ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യർ, പ്രൊഡക്‌ഷൻ ഡിസൈനർ നിമേഷ് താനൂര്‍, പ്രൊഡക്‌ഷന്‍ കണ്‍ട്രോളർ ഷാഫി ചെമ്മാട്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ സുജിത് സി.എസ്., മേക്കപ്പ് സിനൂപ്‌രാജ്, പ്രൊഡക്‌ഷന്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ശ്രീക്കുട്ടന്‍ ധനേശന്‍, ചീഫ് അസ്സോഷ്യേറ്റ് ഡയറക്ടർ റെജിവൻ അബ്ദുള്‍ ബഷീര്‍, ഡിഐ ലിജു പ്രഭാകരൻ, സൗണ്ട് മിക്സിങ് വിഷ്ണു സുജാതൻ, സ്റ്റിൽസ് അര്‍ജുന്‍ സുരേഷ്, പരസ്യകല യെല്ലോടൂത്ത്, വിതരണം ഐക്കൺ സിനിമാസ്, പിആര്‍ഒ എ.എസ്. ദിനേശ്.

English Summary: Trailer drops for the Malayalam movie 18 plus starring Naslen Gafoor and Mathew Thomas