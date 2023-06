ഏഴേമുക്കാൽ ലക്ഷത്തിന്റെ പണപ്പെട്ടിയുമെടുത്ത് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നും പടിയിറങ്ങി നാദിറ

ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവ് മത്സരാർഥി നാദിറ മെഹ്‌റിൻ ഷോയിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങി. ബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണുകളിലെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ ‘പണപ്പെട്ടി’ ടാസ്കിലെ ഏഴുലക്ഷത്തി എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപയുടെ പണപ്പെട്ടി സ്വീകരിച്ചാണ് നാദിറ പുറത്തുപോകാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നത്. ബിഗ് ബോസ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടായ മത്സരാർഥിയാണ് നാദിറ. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയ നാദിറയുടെ കുടുംബജീവിതം പോലും ഈ ഷോയിലൂടെ മാറി മറിഞ്ഞു. ബിഗ് ബോസ് ഷോ കണ്ടതിനു ശേഷം നാദിറയുടെ വീട്ടുകാരുടെ മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരികയും നാദിറയെ തിരികെ വീട്ടിലേക്കു ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് ടു ഫിനാലെ മത്സരം വിജയിച്ചാണ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെയിൽ നേരിട്ട് ഇടം നേടിയ ആദ്യ മത്സരാർഥി കൂടിയായിരുന്നു നാദിറ.

ബി​ഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണുകളിലെ ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തമായ ടാസ്ക് ആയിരുന്നു പണപ്പെട്ടി. ഹൗസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച പെട്ടികളിൽ ഓരോ തുക രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. ഷോയിൽ തുടരാൻ താൽപര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പെട്ടിയിലുള്ള പണമെടുത്ത് പുറത്തു പോകാം. ഇതുവരെയുള്ള ബി​ഗ് ബോസ് സീസണുകളിൽ പണപ്പെട്ടി ആരും എടുത്തിട്ടില്ല. പണപ്പെട്ടി ടാസ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ഇന്നലെ പണപ്പെട്ടിയിൽ കാണിച്ച തുകയിൽ ഏറ്റവും വലിയ തുക ആറു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം ആയിരുന്നു. താൻ ഫൈനൽ വരെ നിന്നാലും വിജയി ആകുമെന്ന് ഉറപ്പില്ലെന്നും ഈ കാണിക്കുന്ന തുക വലുതാണെന്നും പറഞ്ഞ നാദിറ പണപ്പെട്ടി എടുത്ത് പുറത്തു പോകാൻ തയാറായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതു പണപ്പെട്ടി ടാസ്കിന്റെ ആദ്യ ദിനമാണെന്നും നാളെ പുതിയ പെട്ടികൾ തുറന്നു കാണിക്കുമെന്നും ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞു. അതോടെ അടുത്ത പെട്ടികൾ വരെ കാത്തിരിക്കാൻ നാദിറ തയാറായി.

ഇന്ന് പണപ്പെട്ടി തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യം കാണിച്ചത് മൂന്നര ലക്ഷവും അടുത്ത പെട്ടിയിൽ അഞ്ചു ലക്ഷവുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതോടെ ഇനിയുള്ള പെട്ടികളിൽ തുക കുറവായിരിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിലായി നാദിറ. അടുത്തതായി തുറന്ന പണപ്പെട്ടിയിൽ 775000 ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അടുത്ത പെട്ടി തുറക്കുമ്പോൾ അതിൽ തുക കുറവാണെങ്കിൽ ചെയ്തത് മണ്ടത്തരമായിപ്പോകുമെന്നു പറഞ്ഞ നാദിറ 775000 എടുത്ത് പുറത്തുപോകാൻ തയാറായി. സ്വന്തം വീട്ടുകാരുടെ അംഗീകാരം കിട്ടിയ തനിക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ജീവിക്കാനുള്ള പണമാണെന്നും ഇത്രയും തുക ഉണ്ടാക്കാൻ തനിക്ക് ഒരിക്കലും കഴിയില്ലെന്നും നാദിറ പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ പണപ്പെട്ടി എടുത്ത് പുറത്തു വരാൻ നാദിറയോട് ബിഗ് ബോസ് പറഞ്ഞു. നാദിറയുടെ തീരുമാനം വീട്ടിലുള്ള മറ്റു മത്സരാർഥികളെ വിഷമത്തിലാക്കി. എല്ലാ മത്സരാർഥികള്‍ക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ആളായിരുന്നു നാദിറ മെഹ്റിൻ. എങ്കിലും നാദിറ എടുത്ത തീരുമാനം നല്ലതാണെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായം.

ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവിൽ ഏറ്റവും നന്നായി കളിച്ച മത്സരാർഥിയാണ് നാദിറ എന്നാണ് അഖിൽ മാരാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. പ്രേക്ഷരുടെ മനസ്സിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയാണ് നാദിറ മടങ്ങുന്നതെന്ന് അഖിൽ പറയുന്നു. ടിക്കറ്റ് ടു ഫിനാലെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്താണ് നാദിറ ഫൈനലിൽ ഇടം പിടിച്ചത്. സ്വന്തം വീട്ടുകാരും അംഗീകരിച്ചതോടെ ബിഗ് ബോസിലെ വിജയിയായിട്ടാണ് നാദിറ മടങ്ങുന്നതെന്ന് ഷിജു പറയുന്നു. എങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പണം ആവശ്യമായതുകൊണ്ടു തന്നെ നാദിറയുടെ ഈ തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മികച്ചതെന്നാണ് മറ്റു മത്സരാർഥികളുടെയും അഭിപ്രായം. ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലേക്ക് നാല് ദിവസം മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫൈവിൽ നാദിറ മടങ്ങിയതോടെ സെറീന, ശോഭ, അഖിൽ, ഷിജു, ജുനൈസ്, റെനീഷ എന്നീ ആറു മത്സരാർഥികളാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്.

English Summary: Nadira Mehrin decides to quit the show after taking 7.75 Lakhs