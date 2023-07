എച്ച്. വിനോദിനൊപ്പം കമൽഹാസൻ; പുതിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഉലകനായകൻ കമൽഹാസന്റെ പുതിയ സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ചു. എച്ച്. വിനോദ് ആണ് കമൽഹാസന്റെ 233ാം ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുക. ഒരു നേതാവിനെപ്പോലെ തീപ്പന്തമേന്തി നിൽക്കുന്ന കമൽഹാസനെ ഈ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപന പോസ്റ്ററില്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ‘റൈസ് ടു റൂൾ’ എന്നാണ് ടാഗ്‌ലൈൻ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

അജിത് നായകനായ ‘വലിമൈ’, ‘തുനിവ്’ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കു ശേഷം എച്ച്. വിനോദ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. കമൽഹാസൻ തന്നെയാണ് നിർമാണം. ആർ. മഹേന്ദ്രനും നിർമാണ പങ്കാളിയാണ്. സിനിമയുടെ പേരും അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ വിവരങ്ങളും ഉടൻ പുറത്തുവിടും.

ഇന്ത്യൻ 2 ആണ് കമൽഹാസന്റെ മറ്റൊരു പ്രോജക്ട്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന തെലുങ്ക് ചിത്രം പ്രോജക്ട് കെയിലും കമൽഹാസൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: Kamal Haasan teams up with VH Vinoth for new film