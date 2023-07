ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്റെ പുതിയ ചിത്രത്തിൽ നസ്‌ലിനും മമിത ബൈജുവും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നു. തണ്ണീർ മത്തൻ ദിനങ്ങളും സൂപ്പർ ശരണ്യയും ഒരുക്കിയ ഗിരീഷ് എ.ഡി.യാണ് സംവിധാനം. ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് ജനപ്രിയ സിനിമകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സ് കീഴടക്കിയ ബാനറാണ് ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ്. കലാമൂല്യമുള്ള, ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സിനിമകളാണ് ഇതുവരെ ഈ ബാനറിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. റൊമാന്‍റിക് കോമഡി ചിത്രമായാകും ഈ പ്രോജക്ട് ഒരുങ്ങുക.

2019-ലാണ് ദിലീഷ് പോത്തനും ഫഹദ് ഫാസിലും ശ്യാം പുഷ്ക്കരനും ചേർന്ന് ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസ് ആരംഭിച്ചത്. ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിന്‍റെ നിർമാണത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സിനിമയായാണ് ഈ സിനിമയൊരുങ്ങുന്നത്.

ഗിരീഷ് എ.ഡിക്കൊപ്പം ഫഹദും ദിലീഷ് പോത്തനും ശ്യാം പുഷ്കരനും നിൽക്കുന്ന ചിത്രത്തോടൊപ്പമാണ് പുതിയ സിനിമയുടെ പ്രഖ്യാപനം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഭാവന സ്റ്റുഡിയോസിൽ നിന്നും ഈ ജോണറിൽ ഒരു സിനിമ വരുന്നത്. ജൂലൈ മാസം സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിക്കും.

English Summary:‘Super Sharanya’ filmmaker to helm his next starring Naslen, Mamitha Baiju