രവീന്ദറിന്റെ പിറന്നാളിന് സർപ്രൈസ് സമ്മാനവുമായി നടി മഹാലക്ഷ്മി; വിഡിയോ

നിർമാതാവ് രവീന്ദർ ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പിറന്നാളിന് സർപ്രൈസ് സമ്മാനം നൽകി ഞെട്ടിച്ച് ഭാര്യയും നടിയുമായ മഹാലക്ഷ്മി രവീന്ദർ. രവീന്ദറിന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് ചിത്രമാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് തന്റെ പ്രിയതമന് മഹാലക്ഷ്മി സമ്മാനിച്ചത്. സമ്മാനം നൽകുന്ന വിഡിയോ മഹാലക്ഷ്മി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പങ്കുവച്ചു. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ മകൻ സച്ചിനും പിറന്നാള്‍ ആഘോഷത്തിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

‘‘ഇതെനിക്കു ലഭിച്ച ഏറ്റവും മികച്ച സമ്മാനമെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. കാരണം എന്റെ ബെസ്റ്റ് എപ്പോഴും എനിക്കൊപ്പമുണ്ട്. അതാണ് മിസിസ് മഹാലക്ഷ്മി രവീന്ദർ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറയെ സർപ്രൈസും സന്തോഷവുമാണ്.’’–രവീന്ദര്‍ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: www.instagram.com/mahalakshmi_actress_official/

മനോഹരമായ പിറന്നാള്‍ കേക്കും മഹാലക്ഷ്മി, രവീന്ദറിനായി കരുതി വച്ചിരുന്നു. രവീന്ദറിന്റെ ഇഷ്ട ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങള്‍ വച്ച് ഡിസൈന്‍ ചെയ്ത കേക്ക് ആണ് പിറന്നാളിനായി ഒരുക്കിയത്. ‘ഹാപ്പി ബർത് ഡേ മൈ ഫുഡീ ഹസ്ബൻഡ്’ എന്ന് കേക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

അടുത്ത കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്ത താര ദമ്പതിമാരാണ് മഹാലക്ഷ്മിയും രവീന്ദർ ചന്ദ്രശേഖരനും. രവീന്ദർ ധനികൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് മഹാലക്ഷ്മി ഇദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം കഴിച്ചതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാൽ തങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ഒന്ന് ചേർന്നതാണെന്നും രവീന്ദറിന്റെ വണ്ണം തനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എന്നും മഹാലക്ഷ്മി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: www.instagram.com/mahalakshmi_actress_official/

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ആക്രമണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ ദമ്പതികളെ സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല. ഇരുവരും വേർപിരിഞ്ഞുവെന്ന കുപ്രചരണത്തിലും വിമർശകർക്ക് രസകരമായ മറുപടിയുമായി ദമ്പതികളെത്തി. മഹാലക്ഷ്മിയുടെ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ചർച്ചയാകാറുണ്ട്. ഇരുവരുടെയും രണ്ടാം വിവാഹമാണിത്. ആദ്യ വിവാഹത്തില്‍ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ഒരു മകനുണ്ട്.

തമിഴിലെ പ്രശസ്ത നിർമാണ കമ്പനിയായ ലിബ്ര പ്രൊഡക്ഷന്‍റെ ഉടമസ്ഥനാണ് രവീന്ദര്‍. സുട്ട കഥൈ, നളനും നന്ദിനിയും, നട്പെന്നാ എന്നാന്നു തെരിയുമാ എന്നിവയാണ് രവീന്ദർ നിർമിച്ച ചിത്രങ്ങൾ.

ടെലിവിഷന്‍ പരിപാടികളുടെ അവതാരകയായി ശ്രദ്ധനേടിയ മഹാലക്ഷമി പിന്നീട് സീരിയലുകളിലൂടെ മിനിസ്ക്രീന്‍ പേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടതാരമായി മാറി. വിജെ മഹാലക്ഷ്മി എന്നാണ് ഇവര്‍ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. യാമിരുക്ക ഭയമേന്‍, അരസി, ചെല്ലമേ, വാണി റാണി,അന്‍പേ വാ തുടങ്ങിയ സീരിയലുകളിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെ തമിഴ് സീരിയല്‍ ലോകത്ത് നിരവധി ആരാധകരാണ് താരത്തിനുള്ളത്.

English Summary: What Mahalakshmi Chandrasekaran gifted her husband Ravinder Chandrasekaran on his birthday