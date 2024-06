குடிக்காதீங்க. தயவு செய்து குடிக்காதீங்க. போதை நோய் வாழ்வில் மட்டுமல்ல, சாவிலும் மரியாதையை சூறையாடிவிடும்.

This is the mass cremation of the kallakurichi illicit liquor victims. Ruined their own life , ruined family, death also without dignity. pic.twitter.com/WwQ62InyJQ