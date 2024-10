"Patrick, I love you da...!" That's exactly how we felt throughout the movie! 🤩✨ How about you? #VettaiyanRunningSuccessfully 🕶️ in Tamil, Telugu, Hindi & Kannada!@rajinikanth @SrBachchan @tjgnan @anirudhofficial @LycaProductions #Subaskaran @gkmtamilkumaran #FahadhFaasil… pic.twitter.com/xsZA4iMNHw