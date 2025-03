IT’S A WRAP FOR #COOLIE 💥 💥



What an incredible experience it has been travelling with @rajinikanth sir, @iamnagarjuna sir, @nimmaupendra sir, #SathyaRaj sir, #SoubinShahir sir, @shrutihaasan and the entire team 🤗🤗❤️❤️



Will forever cherish this amazing experience 🤗🙏 pic.twitter.com/yBuJ3wdEc1