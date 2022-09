വിനയന്റെ നേർക്കാഴ്ചയും സിജു വിൽസന്റെ കരുത്തും; പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് റിവ്യു

മുലക്കരം, മീശക്കരം, തലക്കരം തുടങ്ങി നിരവധി അനീതികളാണ് ഒരുകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂറിലെ അധസ്ഥിത വർഗക്കാർ അനുഭവിച്ചു പോന്നിരുന്നത്. ധനാർത്തിയും അധികാര മോഹവും കൊണ്ട് കണ്ണുമൂടപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ പ്രഭുക്കന്മാരും നാടുവാഴികളും തിരുവിതാംകൂറിനെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് വച്ചപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ താഴ്ന്നജാതിക്കാരുടെ ദുരിതം കാണാൻ ആരുമുണ്ടായില്ല. പക്ഷേ മാറുമറയ്ക്കാൻ പോലും അവകാശമില്ലാതിരുന്ന ഈഴവപ്പെണ്ണുങ്ങളുടെയും അഷ്ടിക്ക് വകയില്ലാത്ത അടിയാളന്മാരുടെയും രക്ഷകനായി ഒരുവനുണ്ടായിരുന്നു, ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ. ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്താത്ത ആ നവോഥാന നായകന്റെ കഥപറയുന്ന ചിത്രമാണ് സിജു വിൽസനെ നായകനാക്കി വിനയൻ സംവിധാനം ചെയ്ത പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട്. തിരുവോണ ദിവസം വിനയൻ വിളമ്പിയ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഈ ചരിത്രപുരുഷന്റെ കഥ സദ്യയ്ക്ക് മേമ്പൊടിയായ പാലടപ്രഥമന്റെ പ്രതീതിയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ചത്.

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ആറാട്ടുപുഴ മംഗലം ഗ്രാമത്തിലെ ഗോവിന്ദപ്പണിക്കർ എന്ന ജ്യോതിഷവും കളരിപ്പയറ്റുമൊക്കെ വശമുള്ള യോദ്ധാവിന്റെ മകനായിരുന്നു ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ ചേകവൻ. ചെറുപ്പം മുതൽ സ്വസമുദായത്തിലും താഴ്ന്ന ജാതിയിലുമുള്ളവർ അനുഭവിച്ചുപോന്ന തൊട്ടുകൂടായ്‌മയും അനീതിയും കണ്ടുവളർന്ന വേലായുധൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു യോദ്ധാവായാണ് വേലായുധനെ അച്ഛൻ വളർത്തിയത്. ആരെയും കൂസാത്ത ഒരു പോരാളിയും സമ്പന്ന കുടുംബാംഗവുമായതുകൊണ്ട് വേലായുധൻ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായി. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുലക്കരത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ച് മാർക്കച്ച അഴിക്കാൻ വന്ന പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് മുന്നിൽ സ്വന്തം മുലകൾ അരിഞ്ഞു ജീവൻ വെടിഞ്ഞ നങ്ങേലിയുടെ കഥ കൂടിയാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത്.

ജാതിയിൽ താഴ്ന്ന സ്ത്രീകളുടെ മാനത്തിന് വിലപറയുന്നവരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ മറുപടി കൊടുക്കുന്ന നങ്ങേലിയെ പല അവസരങ്ങളിലും വേലായുധ ചേകവർ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ തിരുവാഭരണവും പണ്ടങ്ങളും മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടുപോയ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പഠിച്ച പണി പതിനെട്ടും നോക്കിയിട്ടും സേനാനായകനോ നാടുവാഴിക്കോ ആയില്ല. ഒടുവിൽ വേലായുധന്റെ സഹായം തേടുന്ന തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് വിജയിച്ചു വന്ന വേലായുധന് പണിക്കർ സ്ഥാനവും വീരശ്രിംഖലയും നൽകി ആദരിക്കുന്നു. ഇതൊന്നും ദുരാഗ്രഹികളായ നാടുവാഴികൾക്കോ പ്രഭുക്കന്മാർക്കോ രസിക്കുന്നില്ല. പണിക്കരെ ചതിയിൽ പെടുത്തി ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അവർ വലവിരിച്ചു കാത്തിരുന്നു. ആയോധന മുറകളും അസാമാന്യമായ മെയ്‌വഴക്കവും വ്യവസായ പാടവവും നന്മയും കൈമുതലായ വേലായുധ പണിക്കർ എന്ന നവോഥാന നായകന്റെ അധികമാരുമറിയാത്ത ചരിത്രം പറയുന്ന പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച വിനയന്റെ തിരിച്ചുവരവ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രമായി മാറുകയാണ്. കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള അശരണരായ മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചകൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം.

ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കർ എന്ന ചരിത്രപുരുഷനിലേക്കുള്ള നടൻ സിജു വിത്സന്റെ പരകായപ്രവേശം അതിഗംഭീരമായി. കളരിയും ആയോധന മുറകളും കുതിരസവാരി പരിശീലനവുമായി ആറുമാസമാണ് സിജു വേലായുധ പണിക്കാരാകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിന് വേണ്ടി മാറ്റി വച്ചത്. പരിശീലനങ്ങളൊന്നും വെറുതെയായില്ല എന്നാണു ചിത്രമിറങ്ങുമ്പോൾ മനസിലാകുന്നത്. സ്‌ക്രീനിൽ സിജു വിത്സൺ അല്ല ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപ്പണിക്കർ എന്ന പോരാളി തന്നെയാണ് നിറഞ്ഞാടുന്നത്. കളരിയടക്കമുള്ള ആയോധനകലകൾ സ്വായത്തമാക്കിയ സിജു ഡ്യൂപ്പില്ലാതെയാണ് സംഘട്ടന രംഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്. തന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനവുമായി സിജു വിൽസൺ കരുത്തനായ ഒരു ആക്‌ഷൻ ഹീറോ തന്നെയായി മലയാള സിനിമയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുകയാണ്.

എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റൊരു കഥാപാത്രം നങ്ങേലിയാണ്. ഉറച്ച ശരീരവും ആയോധനകലകളിൽ പാടവവുമുള്ള ചോവത്തിപ്പെണ്ണായ നങ്ങേലിയായി എത്തിയത് കയാദു ലോഹര്‍ എന്ന കന്നഡ താരമാണ്. മലയാളിത്തം തുളുമ്പുന്ന മുഖവും ആകർഷണീയമായ ശരീരവടിവുമുള്ള കയാദു ലോഹര്‍ അധസ്ഥിത വർഗ്ഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ നവോധാനത്തിന്വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച നങ്ങേലിയാകുന്ന വിസ്മയക്കാഴ്ചയാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കാണുന്നത്. ചെമ്പൻ വിനോദിന്റെ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയാണ് ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റൊരു കഥാപാത്രം. അടിയും തടയും പയറ്റുന്ന പാവങ്ങളുടെ കണ്ണിലുണ്ണിയായ കളളൻ കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണിയായി ചെമ്പൻ വിനോദ് കസറി. തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായി അനൂപ് മേനോനും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചു. സുദേവ് നായരുടെ പടവീടൻ നമ്പി, ദീപ്തി സതിയുടെ സാവിത്രി, പൂനം ബജ്‌വയുടെ മഹാറാണി, സുരേഷ് കൃഷ്ണയുടെ പരമേശ്വര കൈമൾ, രേണു സുന്ദർ അവതരിപ്പിച്ച നീലി, അലന്സിയറിന്റെ രാമൻ തമ്പി, ഇന്ദ്രൻസിന്റെ കേളു, സുധീർ കരമനയുടെ പടത്തലവൻ തുടങ്ങിയവരാണ് എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങൾ. ബിബിൻ ജോർജ്ജ്, മണികണ്ഠൻ ആചാരി, രാഘവൻ, സ്പടികം ജോർജ്ജ്, മാധുരി, രാമു, ടിനി ടോം, ശിവജി ഗുരുവായൂർ തുടങ്ങിയവരും ഒരു വലിയ സംഘം വിദേശികളും പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുണ്ട്. കണ്ണൻ കുറുപ്പ് എന്ന പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വിനയന്റെ മകൻ വിഷ്ണു വിനയ്‌യും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

അടുത്തിടെ ഇറങ്ങിയ പീരിയോഡിക്ക് സിനിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ചിത്രമാണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട്. സിനിമയുടെ കലാസംവിധാനം ഗംഭീരമാണ്. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിനെ പുനഃസൃഷ്ടിച്ച് പഴയകാലത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ അജയൻ ചാലിശേരി വിജയിച്ചു. പ്രൗഢമായ തിരുവിതാംകൂർ രാജസദസ്സും ആറാട്ടുപുഴ തുറമുഖവും ചന്തകളും നിരത്തുകളും മറ്റും കാലത്തിനും ചരിത്രത്തിനും നിരക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചത്. ഷാജി കുമാറിന്റെ ദൃശ്യവിരുന്നാണ് ചിത്രത്തെ മനോഹരമാക്കിയ മറ്റൊരു ഘടകം. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ മനോഹാരിതയും ഗ്രാമ്യഭംഗിയും രാജസദസുമെല്ലാം അതിമനോഹരമായി ഒപ്പിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വസ്ത്രാലങ്കാരവും ചരിത്രത്തിനു നിരക്കുന്നതുതന്നെയാണ്. തമിഴിലെ പ്രശസ്ത സംഗീതജ്ഞൻ സന്തോഷ് നാരായണന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരു ചരിത്ര സിനിമയിൽ പ്രേക്ഷകനെ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു. എം ജയചന്ദ്രന്റെ ഗാനങ്ങളും അതിനൊപ്പം ആവിഷ്കരിച്ച നൃത്തരംഗങ്ങളും ചിത്രത്തിന്റെ ആഡംബര പ്രൗഢിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടി.

ഗോകുലം മൂവീസിന്റെ ബാനറിൽ ഗോകുലം ഗോപാലനാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചത്. വി.സി. പ്രവീണും ബൈജു ഗോപാലനുമാണ് സഹ നിർമാതാക്കൾ. ചരിത്ര സിനിമകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിലുമധികം ഗ്രാഫിക്സ് കുത്തിക്കയറ്റി വന്നിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അധികം ബഹളമില്ലാതെ കലാമൂല്യമുള്ള ഒരു ചരിത്ര സിനിമ എടുക്കാമെന്ന് വിനയൻ തെളിയിച്ചു. സംവിധായകൻ തന്നെ എഴുതിയ കഥയും തിരക്കഥയും തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ഇരുണ്ട ഭൂതകാലവും, ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങളുടെയും ചെറുത്തുനിൽപിന്റെയും അധികം അറിയപ്പെടാതെ വേലായുധ പണിക്കാരുടെയും നങ്ങേലിയെയും കഥകൾ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അടിമ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിച്ച ക്രൂരതകൾ പലപ്പോഴും പ്രേക്ഷന്റെ കണ്ണുകളെ ഈറനണിയിച്ചു. ചിത്രത്തിന്റെ കാസ്റ്റിങും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തി. തിരസ്കൃതമായ കാലത്തിനു ശേഷം ചരിത്രത്തോട് നീതിപുലർത്തിയ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന ദൃശ്യവിരുന്നിലൂടെ വിനയൻ നടത്തിയ തിരിച്ചുവരവ് കാലം കാത്തുവച്ച കാവ്യനീതിപോലെ മലയാളികൾക്ക് ഒരു ഓണവിരുന്നായി മാറുമെന്നുറപ്പാണ്.

English Summary: Pathonpatham Noottandu Malayalam Movie Review by Manorama Online. Pathonaptham Noottandu is a drama film written and directed by Vinayan. The film stars Siju Wilson in lead role.