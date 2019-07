ടൊവീനോയ്ക്കായി മാത്രം പിറന്ന ആ ബിജിഎം; സംഗതി വേറെ ലെവലാണ്...!

ടൊവീനോ തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ‘കൽക്കി’യുടെ ബിജിഎം പിറന്നതിനു പിന്നിലെ രഹസ്യം പങ്കുവച്ച് സംഗീത സംവിധായകൻ ജെയ്ക്സ് ബിജോയ്. ഒരു തിയറ്ററിൽ നിന്നാണ് കൽക്കിയുടെ ബിജിഎം കിട്ടിയതെന്ന രസകരമായ അനുഭവവും ജെയ്ക്സ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.

ജെയ്ക്സിന്റെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണരൂപം

Here is the Nasik Dhol Recording Session of #Kalki.

മുൻപൊരു ദിവസം ബന്ധു വീട്ടിലെ പെരുന്നാൾ കൂടുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പോയ തീയേറ്ററിൽ നിന്നാണ് കൽക്കിയുടെ ബിജിഎം ജനിക്കുന്നത്.ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എം സിനിമാസിൽ വെയ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്ന ഞാൻ പെട്ടെന്നാണ് ബ്ലൂംസ് നാസിക്ക് ധോളിലെ കുറച്ചു പയ്യന്മാർ അവരെക്കാൾ വലിയ ഡ്രം ഒക്കെ ആയി കൊട്ടി വരുന്നത്‌ കണ്ടത്. അപ്പോൾ തന്നെ സുഹൃത്ത് ജ്യോതിഷിനോട് റെക്കോര്ഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. പുള്ളി ഉടനെ ചേതന സ്റ്റുഡിയോയിലെ സൗണ്ട് എന്ജിനീയേഴ്‌സ് ആയ Saji R ചേട്ടനും Ganesh Marar ചേട്ടൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം അത് റെക്കോര്ഡ് ചെയ്തു തരികയും ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന, ഒരുപാട് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ കൽക്കിയുടെ BGM ഉണ്ടായത്.

Thank you for the love and support!

ടൊവീനോ പൊലീസ് ഓഫീസറായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് കൽക്കി. പ്രവീണ്‍ ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധാനം. പ്രവീണും സജിനും ചേർന്നാണ് തിരക്കഥ. സെക്കന്റ്ഷോ, കൂതറ, തീവണ്ടി എന്നീ ചിത്രങ്ങളുടെ ചീഫ് അസോസിഷ്യേറ്റായിരുന്ന പ്രവീൺ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണിത്.