'കുഞ്ചാക്കോ ബോബനെ ആരാധനയോടെ നോക്കി നിന്ന പെൺകുട്ടി'; അപൂർവ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് റിമി ടോമി

Oru 20 varsham pazhakamula e photo ipo thapi edutha alk oru🥰🥰🥰 Niram filim hit aya time arunu chakochan enal penpillerda haram angane a time il aradhanayode autographnay nikana njan🤣🤣 e photo annu paper il vanapol pala alphonsa college il onukoode star ay mari njan 😊😊 Inale e chakochan thane anu e photo enik ayachu thanathum 😊 🙏