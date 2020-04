പ്രാർത്ഥന വീടുകളിൽ; വിർച്വൽ ആയി ഗായകസംഘവും

ലോക്ഡൗണില്‍ വീട്ടിലിരുന്ന് പാട്ടൊരുക്കി സൗഹൃദക്കൂട്ടം. ‘എന്തു നല്ലോർ സഖി യേശു’ എന്ന ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനമാണ് എട്ടു സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നാലപിച്ച് പുറത്തിറക്കിയത്. 1855–ൽ രചിക്കപ്പെട്ട ‘വാട്ട് എ ഫ്രണ്ട് വീ ഹാവ് ഇൻ ജീസസ്’ (What a friend we have in Jesus) എന്ന കവിതയിൽ‍ നിന്നും എടുത്തതാണ് ഈ ഗാനം.



അനു ആൻ അലക്സ്, അഖിൽ തോമസ് കുര്യൻ, അലൻ ജോഷ്വ ജോർജ്, അക്ഷയ് ഫിലിപ്, അലക്സ് കുര്യൻ ജോർജ്, ആൻ മറിയം ജോർജ്, റോണി രാജൻ പോൾ, വിനയ മറിയം ഏലിയാസ് എന്നീ സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നാണ് ഗാനം ആലപിച്ചത്. 2014–ൽ യാദൃശ്ചികമായി പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഇവർ. പരിചയം പിന്നീട് സൗഹൃദമായി വളർന്നു. ഇതിനു മുൻപും സംഗീതത്തിനായി ഇവർ ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴായി വേദികൾ പങ്കിട്ടു.

ലോക്ഡൗൺ തുടരുന്നതിനാൽ നേരിട്ടു കാണാനോ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനോ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാവരും സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ സജീവമാണ്. പാട്ടു പാടി കളിയും ചിരിയും വിശേഷങ്ങളുമായി സമയം ചിലവഴിച്ചപ്പോഴാണ് ക്രിയാത്മകമായ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ എന്ന് സംഘം ആലോചിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ‘സാന്റ വോസ്’ എന്ന പേരിൽ പുതിയ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുകയും പാട്ടുകൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു.

ലോക്ഡൗൺ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ എല്ലാവരും സ്വന്തം വീടുകളിൽ ഇരുന്നാണ് മ്യൂസിക് വിഡിയോയുടെ ഭാഗമായത്. ഏബൽ ഫിലിപ് ഓഡിയോ മിക്സിങ് നിർവഹിച്ചു. പാട്ടിനു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും മികച്ച പ്രതികരണങ്ങളാണു ലഭിക്കുന്നത്. ഭക്തി നിർഭരമായ ആലാപനം ഏറെ ഹൃദ്യം എന്നാണ് ആസ്വാദകപക്ഷം.