'പുലരി വിരിയുമ്പോഴും മാനത്ത് കാണുന്ന ചന്ദ്രക്കല പോലെ'; കവിതയിലൂടെ സർപ്രൈസൊരുക്കി നീരജ് മാധവ്

View this post on Instagram

Happy Birthday @deepthijanarddhan ❤️ Just dedicating this little poem to you. “പുലരി വിരിയുമ്പഴും മാനത്ത് ബാക്കി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രക്കല കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ? സൂര്യനുദിച്ചുയരും വരെ, വെളിച്ചം പരക്കുന്നത് വരെ, അങ്ങനെ കാത്ത് നിൽക്കും. Just to make sure that you’re never left alone, just to reassure that there’s always light, just whispering in your ears that there’s always hope! #mylove #myhope