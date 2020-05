‘ദൈവങ്ങൾക്കു പിറന്നാൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല, എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പിറന്നാളാണിന്ന്’; അമ്മയെക്കുറിച്ച് അമൃത സുരേഷ്

View this post on Instagram

എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ട ദൈവമാണ് ഈ നടുക്കിരിക്കുന്ന സുന്ദരി കുട്ടി ദൈവങ്ങൾക്ക് പിറന്നാൾ ഉണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങടെ കൺകണ്ട ദൈവത്തിന്റെ പിറന്നാളാണ് ഇന്ന് :) ഈ യാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കി അതിനുള്ള ഏക കാരണമായ ഞങ്ങളുടെ അമ്മക്ക് ഒരായിരം പിറന്നാൾ ആശംസകൾ :) ഈ ചിരി മതി ഒരായിരം ജന്മങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാൻ :) Happy birthday my beautiful !! Ummmmmmmmma, Ammmmme❤️ @ammaslaila . . #Mom