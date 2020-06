കവിത കൊണ്ടെഴുതിയ വീട്; കയ്യടി നേടി അശ്വതി ശ്രീകാന്തിന്റെ വീടും വരികളും

View this post on Instagram

മുറ്റം ....... ഒരിടത്തൊരു മുറ്റമുണ്ടായിരുന്നു... അരികും മൂലേം ചേർത്തടിച്ച് ചേട്ട കളഞ്ഞ മുറ്റം നിറം മുക്കിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിരന്നു നടന്ന മുറ്റമാണ്‌ കാൽമുട്ടുകളിൽ ഓർമ്മ തറച്ച വെള്ളാരം കല്ലുകൾ പതുങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട്... നീല സൈക്കിളിന്റെ മൂന്നു ചക്രങ്ങൾ നീളെയും കുറുകെയും വരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്‌... പേരമരത്തിന്റെ നിഴലിനടിയിൽ ഓലമാടങ്ങൾ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓണം വന്നു മെഴുകി ചാണകം മണത്തിട്ടുണ്ട് പൂവട്ടം കൊണ്ടതിനെ പത്തു നാളും മൂടിയിട്ടുണ്ട് ഊഞ്ഞാൽ കുതിപ്പിന്റെ ചാലുകളിപ്പോഴും ആകാശം കീറി വടക്കോട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്‌ പഞ്ചാരയുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ച് പലവട്ടം സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സുകൾ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് വാഴയില മൂടിയ സാന്പാറും മീൻ കറീം ഉച്ച നോക്കി അയലോക്കത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് പലിശ ചോദിച്ചു വന്ന കാരണോർ ചെരുപ്പഴിക്കാതെ പടിക്കൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുമറിയാത്തപോലോരു കടപ്ലാവ് പടിഞ്ഞാട്ട് ചാഞ്ഞു നിന്നിട്ടുണ്ട് ഒക്കെയീ മുറ്റത്തു തന്നെയായിരുന്നു ഓടി നടന്നതും ഓർമ്മ കിളിർത്തതും വെള്ള പുതച്ച്‌ നിവർന്നു കിടന്നതും !! (പഴയ വീട്, പണ്ടത്തെ കവിത...വെറുതെ കണ്ടപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ) #oldhome #memories