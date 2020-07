'നീ തങ്കമ്മയല്ല പൊന്നമ്മയാണ്'; ഗായിക സിത്താരയ്ക്ക് പിറന്നാൾ മുത്തം നൽകി അഭയ ഹിരൺമയി

View this post on Instagram

ഇനി ഒരു 10 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധയായി പ്രഖാപിക്കാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങടെ സിതുമണിക്ക് 🤪🤪🤪🤪ഒരായിരം ജന്മദിനശംസകൾ 😘😘😘😘😘 നീ തങ്കമ്മയല്ല പൊന്നമ്മയാണ് ❤️❤️❤️ ഉയിരാണ് ☺️☺️☺️