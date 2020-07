‘സ്നേഹത്തിലും ആശംസയിലും മുക്കിത്താഴ്ത്തി കുളിപ്പിച്ചവർക്കു നന്ദി’; സിത്താര പറയുന്നു

View this post on Instagram

പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്നേഹത്തിലും, ആശംസകളിലും, സമ്മാനങ്ങളിലും മുക്കിത്താഴ്ത്തി, കുളിപ്പിച്ച് കുട്ടപ്പത്തിയാക്കി നിർത്തിയ ഈ പിറന്നാൾ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നത്, കുറേ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാട്ടിന് ശബ്ദമായാണ് !! ഇതിലും ഭംഗിയായി ഈ ദിവസം അവസാനിക്കുന്നത് വേറെങ്ങനെ? പുതിയൊരു പ്രായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ, "ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല, എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്," എന്നും പറഞ്ഞ് കട്ടക്ക് കൂടെ നിന്നവർക്ക്, സ്നേഹം പറഞ്ഞവർക്ക്, എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും നന്ദി !!! ❤️ #thankful #birthday #beingpampered #family #friends #musiclovers