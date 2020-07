View this post on Instagram

വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർക്ക് വേണ്ടി പാടാൻ പോകുമ്പോഴെല്ലാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ആ ഈണം കേൾക്കുന്നതിലുള്ള ആവേശവുമായാണ് പോവുക ! ഒരിക്കലും ആ ഭാവം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൽ പകർത്താൻ ആവില്ലെന്നറിഞ്ഞിട്ടും , കൊതിയോടെ കേൾക്കും , ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രമിക്കും, പതിവുപോലെ പാഠമാക്കും !!! നിധി പോലെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ !! പ്രിയ ഗുരുനാഥന് നൂറ് നമസ്കാരം, സ്നേഹം !!