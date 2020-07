'വെള്ളരിപ്രാവിനെ പുതിയ ആകാശത്തേക്ക് പറത്തി, അഭിമാനമാണ് ഈ മക്കൾ'; പ്രശംസിച്ച് എം.ജയചന്ദ്രൻ

എം.ജയചന്ദ്രന്റെ ‘വാതിക്കല് വെള്ളരിപ്രാവ്’ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനത്തിന് നൃത്താവിഷ്കാരവുമായി സഹോദരിമാർ. ബഹ്റൈനിൽ നിന്നും ഓട്‌റി, ആഷി എന്നീ യുവകലാകാരികളാണ് സുന്ദരമായ പ്രണയഗാനത്തിന് ചുവടു വച്ചത്. എം.ജയചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് ഇരുവരുടെയും നൃത്താവിഷ്കാര വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്തത്. ‘ബഹ്റൈനിലെ വെള്ളരി പ്രാവുകൾ’ എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ജയചന്ദ്രന്റെ പോസ്റ്റ്.



‘ഈ മക്കൾ ഓട്റിയും ആഷിയും നമ്മുടെ അഭിമാനമാണ്. അവരുടെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നൃത്ത ചുവടുകളിലൂടെ വെള്ളരി പ്രാവിനെ പുതിയ ആകാശങ്ങളിൽ അവർ പറത്തി വിടുകയാണ്.എന്റെ പാട്ട് എനിക്ക് തന്നെ വേറിട്ട അനുഭവമാക്കുന്നു ഈ മക്കൾ.‌ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ ഐഫോണിലൂടെ മാജിക്കൽ ആയി കവർന്നെടുത്ത അവരുടെ 'അമ്മ പേർളി ഹേനെസ്റ്റിന് നന്ദി’.– വിഡിയോ പങ്കുവച്ച് ജയചന്ദ്രൻ കുറിച്ചു.

ഓട്‌റിയുടെയും ആഷിയുടെയും നൃത്ത വിഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്. പാട്ടിന് അനുയോജ്യമായ അഴകൊത്ത ചുവടുകളാണ് ഈ നർത്തകിമാരുടേത് എന്ന് ആസ്വാദകർ പ്രതികരിച്ചു. ഇരുവരും ഒരേ നിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചാണ് വിഡിയോയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. ചിത്രീകരണത്തിനായ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ലൊക്കേഷനും നൃത്തവിഡിയോയുടെ ഭംഗി വർധിപ്പിച്ചു എന്ന് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വാതിക്കല് വെള്ളരിപ്രാവിന് പ്രിയപത്നി പ്രിയ ചുവടു വച്ചതിന്റെ വിഡിയോ എം.ജയചന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ ഈണത്തിനൊപ്പം പ്രിയയുടെ ലാസ്യഭാവങ്ങൾ കൂടി കലർന്നപ്പോള്‍ വിഡിയോ ആസ്വാദകർക്ക് നവ്യ അനുഭവമായി.

‘സൂഫിയും സുജാതയും’ എന്ന സംഗീതാത്മക പ്രണയചിത്രത്തിലെ ഈ പാട്ട് ഇപ്പോൾ ആസ്വാദക ഹൃദയം കീഴടക്കി മുന്നേറുകയാണ്. യുവഗായിക നിത്യ മാമ്മനും അർജുൻ കൃഷ്ണനും സിയ ഉൾ ഹഖും ചേർന്നാണ് ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഗാനം ആലപിച്ചത്. ബി.കെ.ഹരിനാരായണന്റേതാണു വരികൾ.

