'സുശീ നീയിതു കാണുന്നില്ലേ?'; ആരാധകരുടെ നെഞ്ച് തകർത്ത് റഹ്മാന്റെ സംഗീതാദരം

അകാലത്തിൽ വിടപറഞ്ഞ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിനായി സംഗീതാദരമൊരുക്കി എ.ആർ.റഹ്മാൻ. സുശാന്ത് അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ‘ദിൽ ബേ ചാര’യിലെ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയുള്ള മെഡ്‌ലിയാണ് ബോളിവുഡ് സംഗീതരംഗം താരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചത്. ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീതസംവിധായകൻ എ.ആർ.റഹ്മാന്റെ പാട്ടവതരണത്തിലൂടെയാണ് വിഡിയോ ആരംഭിക്കുന്നത്. റഹ്മാനൊപ്പം മക്കളായ റഹീമ റഹ്മാനും എ.ആർ. അമീനും വിഡിയോയുടെ ഭാഗമായി.



ചിത്രത്തിലെ ടൈറ്റിൽ ട്രാക്ക് ആണ് റഹ്മാനും മക്കളും ചേർന്ന് പുനരവതരിപ്പിച്ചത്. സംഘത്തിന്റെ താളം മുറിയാതെയുള്ള അവതരണത്തിനു പിന്നാലെ സുനിധി ചൗഹാൻ, ഹൃദയ് ഗട്ടാനി, മോഹിത് ചൗഹാൻ, ശ്രേയ ഘോഷാൽ, അർജിത് സിങ്, ഷാഷാ തിരുപ്പതി, ജോനിത ഗാന്ധി എന്നിവരും ഒപ്പം ചേർന്നു. പതിമൂന്ന് മിനിട്ടിലധികം ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോ റിലീസ് ചെയ്തു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർ കണ്ടു. വിഡിയോയിൽ ദിൽ ബേചാരയിലെ സുശാന്തിന്റെ അഭിനയമുഹൂർത്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അകാലത്തിൽ ഏറെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി കടന്നു പോയ സുശാന്തിന്റെ ഓർമകളുണര്‍ത്തുന്ന വിഡിയോ ഇപ്പോൾ ആസ്വാദകരെ കണ്ണീരണിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങകലെയിരുന്ന് പാട്ട് കേട്ട് സുശാന്ത് പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്നും സംഗീതജ്ഞരുടെ ഉള്ളു തൊട്ടുള്ള ആലാപനം കേട്ട് സുശാന്ത് സന്തോഷിക്കുമായിരിക്കുമെന്നുമാണ് പാട്ടിനു താഴെ വരുന്ന കമന്റുകൾ. ആരാധകരുടെ നെഞ്ചുലച്ച് ഇപ്പോൾ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണ്.

ബോളിവുഡിനെ ഒന്നാകെ വേദനിപ്പിച്ചാണ് സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത് വിടപറഞ്ഞത്. സുശാന്തിനായി സ്പെഷൽ വിഡ‍ിയോ ഒരുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എ.ആർ.റഹ്മാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതോടെ പാട്ടിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരാധകവൃന്ദം.

ജൂലൈ 24നു ഡിസ്നി ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ് ‘ദിൽ ബേചാര’. ചിത്രത്തിലെ ഇതിനോടകം റിലീസ് ചെയ്ത മൂന്നു ഗാനങ്ങളും ആസ്വാദകരുടെ എണ്ണത്തിൽ റെക്കോർഡിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കോവിഡിനെ തുടർന്ന് മാറ്റി വച്ച സിനിമ സുശാന്തിന്റെ വിയോഗത്തെ തുടർന്നാണ് ഓൺലൈനിൽ റിലീസ് ചെയ്യാൻ നിർമാതാക്കൾ തീരുമാനിച്ചത്. മുകേഷ് ഛബ്ര സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ദിൽ ബേചാര’യിൽ പുതുമുഖം സഞ്ജനയാണു നായിക.

