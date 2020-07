'എന്റെ രാജീ....നീ പാടിയില്ലെങ്കിലേ അതിശയമുള്ളൂ, അമ്മയുടേത് കിടുക്കാച്ചി പാട്ട്'; രാജലക്ഷ്മിയുടെ വിഡിയോയ്ക്ക് ആരാധകരുടെ കമന്റ്

അമ്മയ്ക്കൊപ്പമുള്ള പാട്ട് പങ്കു വച്ച് ഗായിക രാജലക്ഷ്മി. ഊൺമേശയ്ക്കു ചുറ്റുമിരുന്ന് താളം പിടിച്ച് ആസ്വദിച്ച് പാട്ടു പാടുന്ന രാജലക്ഷ്മിയും അമ്മയും സുഹൃത്തും ആസ്വാദകരുടെ മനം കവർന്നു. ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ ചേർത്തു പിടിച്ചും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ടൈമിങ് നൽകിയും മൂവരും പാടിയ പാട്ട് കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചയായി.



"ചില ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ്. നാളെത്ര പോയാലും മധുരമേറും. അമ്മ, മീര പിന്നെ ഞാനും," എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് രാജലക്ഷ്മി വിഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. മദനോത്സവം എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി യേശുദാസും സബിത ചൗധരിയും പാടിയ 'മേലെ പൂമല' എന്ന ഗാനമാണ് മൂവരും ചേർന്ന് ആലപിച്ചത്. രാജലക്ഷ്മിയുടെ കൈ പിടിച്ച് ചെറിയൊരു കുസൃതിച്ചിരിയോടെ പാട്ട് പാടുന്ന അമ്മ ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടി. പാട്ടിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം ഒറ്റയ്ക്ക് അതിമനോഹരമായി പാടി അമ്മ ആസ്വാദകരെ അമ്പരപ്പിച്ചു.

സലിൽ ചൗധരി ഈണമിട്ട പാട്ട രാജലക്ഷ്മിയുടെയും അമ്മയുടെയും സുഹൃത്ത് മീരയുടെയും ശബ്ദത്തിൽ വീണ്ടും കേട്ടപ്പോൾ ആസ്വാദകർക്ക് അതു പുതിയ അനുഭവമാകുകയായിരുന്നു. രാജലക്ഷ്മിയുടെ പാട്ടും മുഖവും ആരാധകർക്ക് ഏറെ പരിചിതമാണെങ്കിലും അമ്മയുടെ ശബ്ദവും പാട്ടും സർപ്രൈസ് ആയെന്ന് പലരും കുറിച്ചു. "എന്റെ രാജീ....നീ പാടിയില്ലെങ്കിലേ അതിശയമുള്ളൂ. കിടുക്കാച്ചി പാട്ടാണ് അമ്മയുടേത്", എന്നായിരുന്നു ഒരു ആരാധികയുടെ പ്രതികരണം. അമ്മയും മകളും കൂടിയുള്ള പാട്ടുകൾ ഇനിയും പങ്കുവയ്ക്കണമെന്നും ആരാധകർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ സംഗീതജീവിതത്തിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പല അഭിമുഖങ്ങളിലും രാജലക്ഷ്മി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അമ്മയുമൊത്തുള്ള പാട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.

Englis Summary: Rajalakshmy singing along with her mother, video goes viral