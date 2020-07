തമ്പി പറഞ്ഞു: എന്റെ ‘ആകാശം’ എത്രയകലെ, ബാബുക്കയുടെ ‘ആകാശം’ ഒരുപാട് അടുത്തും!

അകലേ........ നീലാകാശം...... യേശുദാസിന്റെ സ്വരവിസ്താരം ഉയരങ്ങളിലേക്കു നീങ്ങുമ്പോൾ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പറക്കുന്ന അപ്പൂപ്പൻതാടി കണക്കെ മനസ്സും ആകാശമുറ്റത്തിങ്ങനെ പാറിപ്പറക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും. ഹൃദയരാഗങ്ങളുടെ കവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയുടെ എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്ത മറ്റൊരു പ്രണയകാവ്യം! ‘അകലെയകലെ നീലാകാശം.... അലതല്ലും മേഘതീർഥം.....’1968 ൽ ‘മിടുമിടുക്കി’ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി വരികൾ കുറിക്കുമ്പോൾ പി. ഭാസ്കരൻ, വയലാർ, ഒഎൻവി തുടങ്ങിയ അതികായൻമാർക്കിടയിലേക്ക് കടന്നുവന്ന അന്നത്തെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ മാത്രമായിരുന്നു ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി. പോരാത്തതിന് ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററിൽനിന്നു കിട്ടിയ ‘ധിക്കാരി’ പട്ടവും കൂട്ടിന് ! പക്ഷേ, ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ പാട്ടെഴുത്തുവഴിയിൽ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ പ്രതിഭകൊണ്ട് മാറ്റു തെളിയിച്ച തമ്പിയുടെ വഴിമുടക്കാൻ ആർക്കും ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

ഒരു തലമുറയുടെ ഹരമായിരുന്ന സത്യൻ- ശാരദ ജോഡികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പ്രണയരംഗത്തിനു വേണ്ടിയാണ് വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഹാർമോണിയക്കട്ടകളിൽ പരന്നു വീണ കോഴിക്കോടൻ ഗസൽ നിലാവ് എം.എസ്. ബാബുരാജിനാണ് ഈണമിടേണ്ട ചുമതല. എണ്ണമറ്റ സൂപ്പർഹിറ്റുകൾ കൊണ്ട് ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളിൽ വസന്തം തീർത്ത ബാബുക്ക തമ്പിയെ അടുത്തിരുത്തി ഈണങ്ങൾ മാറി മാറി മൂളി. പക്ഷേ, തമ്പിയുടെ മുഖം തെളിയുന്നില്ല. കാരണം മറ്റൊന്നല്ല, ഗസലുകളുടെയും ഖവാലികളുടെയും തമ്പുരാൻ ജാൻ മുഹമ്മദ് സാബിർ ബാബുവിന്റെ മകൻ മൂളുന്നതൊക്കെയും ഹിന്ദുസ്ഥാനിയാവുന്നു! തെളിച്ചമില്ലാത്ത മുഖവുമായിരിക്കുന്ന, തനിക്കേറെയിഷ്ടമുള്ള തമ്പിയോട് ‘എന്താ തമ്പി, ട്യൂൺ ഇഷ്ടമായില്ലേ? ഇത് നമുക്ക് ഹിറ്റാക്കാം’ എന്നു ബാബുക്ക പറഞ്ഞു. ‘ട്യൂണൊക്കെ കൊള്ളാം. പക്ഷേ, എന്റെ ‘ആകാശം’ ഒരുപാടകലെയാണ്. ബാബുക്കയുടെ ‘ആകാശം’ ഒരുപാട് അടുത്തും!’ ഒട്ടും ഇഷ്ടക്കേടില്ലാതെ തമ്പി പറഞ്ഞപ്പോൾ, ആ ഉള്ളിലിരുപ്പ് ആർദ്ര സംഗീതങ്ങളുടെ തോഴന് ഒരു ചിത്രത്തിലെന്നതുപോലെ തെളിഞ്ഞു കാണാനായി. സന്തോഷം തുറന്നു കാട്ടാൻ ലുബ്ധില്ലാത്ത ബാബുക്ക കയ്യൊന്നാഞ്ഞുവീശി. അത് വന്നു പതിച്ചത് തമ്പിയുടെ തുടയ്ക്ക്!

വേദനിച്ചെങ്കിലും സന്തോഷം കൊണ്ടാണല്ലോയെന്ന് നിനയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും തമ്പിക്കുവേണ്ടി ബാബുക്ക ആകാശത്തെ നെടുങ്ങനെ നീട്ടി അകലേക്കെത്തിച്ചു. ചാരുകേശിയിലണിഞ്ഞ് പല്ലവി ഒരുങ്ങി. തമ്പി മനസ്സിൽ കുറിച്ച ഈണത്തിൽ പാട്ടുപിറന്നു. കൂടിയിരുന്നവരൊന്നടങ്കം ആ രണ്ടു പ്രതിഭകളെയും ആദരവോടെ നോക്കി. യേശുദാസും എസ്. ജാനകിയും ചേർന്ന് ആലപിക്കുമ്പോൾ പാട്ടിന്റെ പറുദീസയിൽ ചാർത്തിയ, കാലം മായ്ക്കാത്ത മറ്റൊരു തൊങ്ങലുപോലെ ഈ ഗാനവുമങ്ങനെ മലയാളത്തിന്റെ പകിട്ടായി. ഹൃദയ തന്ത്രികളിൽ വിസ്മയത്തിന്റെ ശ്രുതി ചേർത്ത് കാലാതിവർത്തിയായ ഈ ഗാനം ഇന്ന് അര നൂറ്റാണ്ടും പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്!

‘......ഒന്നിലൊന്നു കലരും പോലെ

നമ്മളൊന്നായലിയുകയല്ലേ...’ പ്രണയമെങ്ങനെ ഹൃദയങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നുവെന്ന് പ്രണയത്തിന്റെ ഈ പകർത്തിയെഴുത്തുകാരന് നല്ല നിശ്ചയമുണ്ട്. പ്രണയത്തെ എഴുതാനിരുന്നാൽ ആ തൂലികയ്ക്ക് സ്വതവേ വേഗം കൂടും. ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്രഗാന രംഗത്തെ പകരക്കാരനില്ലാത്ത ഇതിഹാസം സലിൽ ചൗധരി ഒരിക്കൽ ആ പ്രതിഭയെ അളക്കാൻ ഒരു നീണ്ട പല്ലവിയുടെ ട്യൂൺ നൽകി വരിയെഴുതാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. ആരും പറഞ്ഞു പെരുപ്പിച്ച പ്രതിഭയല്ല തന്റെതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ തമ്പിയ്ക്ക് അന്ന് 10 മിനിറ്റ് മതിയായിരുന്നു! നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിടരുന്ന ആ കൽപന കണ്ടിട്ട് ഒടുവിൽ സലിൽ ദാ ‘I think you are the fastest writer I have ever seen in my life.’ - എന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയത് ചരിത്രം.

കാൽപനികതയുടെ കരവിരുത് വാക്കുകളിൽ തെളിയുമ്പോൾ പിറവി കൊള്ളുന്നതോ, കാലം മറക്കാത്ത കാവ്യശകലങ്ങളും.

‘വിശ്വമില്ലാ നീയില്ലെങ്കിൽ

വീണടിയും ഞാനീ മണ്ണിൽ...’ ജാനകിയമ്മയുടെ ഭാവതീവ്രമായ സ്വരമാധുരിയിൽ ആർദ്രമാകാത്ത മനസ്സുകളുണ്ടാകുമോ?

ബിംബങ്ങളെ ചേർത്തുവച്ച് പ്രണയത്തിന്റെ സകല ഭാവങ്ങളെയും പകർത്തിയെഴുതാൻ ആ തൂലികയ്ക്ക് എന്നും അസൂയാവഹമായ ഒരു വഴക്കമുണ്ടായിരുന്നു.

പ്രണയിനിയെ ആത്മാവിൽ ചേർത്തുനിർത്തുന്ന എഴുത്ത് സാധാരണം. പക്ഷേ, നിത്യ സുന്ദര നിർവൃതിയായ് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു അസാധാരണത്വത്തിന്റെ അടയാളമല്ലേ വീഴുന്നത്. എഴുത്തിന്റെ വഴിയിലെ ഇത്തരം അസാധാരണതകൾ തന്നെയാണ് ചലച്ചിത്ര ഗാനലോകത്ത് തമ്പിയുടെ സിംഹാസനത്തിന്റെ പ്രൗഢിയേറ്റുന്നതും.

പാട്ടനുഭവത്തിന്റെ, ആസ്വാദനത്തികവിന്റെ ആ പൂർണതയ്ക്ക് ഒരിക്കൽക്കൂടി സിനിമയിലൂടെ ജീവൻ പകരാൻ തൊണ്ണൂറുകളിലെ ജനപ്രിയ സംവിധായകൻ‍ രാജസേനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. 1995 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ആദ്യത്തെ കൺമണി’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ഗാനമൊന്നു പുനർജനിച്ചു.

കാലോചിത ഓർക്കസ്ട്രേഷനും ദാസേട്ടന്റെ പുതിയ ശബ്ദവും ചേർന്നപ്പോൾ ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളിൽ വീണ്ടുമൊരു വസന്തം വിടർന്നു.

പാട്ടിന്റെ പാലാഴിയിൽ കടഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എന്ന കാട്ടുമുല്ല എത്ര തലമുറയുടെ വർണ്ണരഹിതമായ നിമിഷദലങ്ങളെയാണ് ഇങ്ങനെ

സ്വർണപതംഗങ്ങളാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്!.