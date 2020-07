കോവിഡ് കാലത്തെ കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിതം: വിഡിയോ ഗാനം ശ്രദ്ധേയം

കോവിഡ് കാലത്തെ കലാകാരന്മാരുടെ ജീവിത പ്രതിസന്ധിയുടെ പശ്ചാത്തലം പ്രമേയമായ ആൽബം സോങ്ങ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ഗായകനായ സുധീഷ് ശശികുമാറും സുഹൃത്തുക്കളുമാണ് ഇൗ ആൽബം സോങ്ങ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

"19" we are human being എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഇൗ ആൽബത്തിന്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് ചാലക്കുടി സ്വദേശികളായ ആറ് സുഹൃത്തുക്കളാണ്. സംവിധായകൻ ലിജോ ജോസ്‌ പെല്ലിശ്ശേരിയുടെ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത ആൽബം ഇതിനകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ശ്രദ്ധ നേടി കഴിഞ്ഞു. ലോക്ഡൗണിനു ശേഷവും ജീവിത പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന കലാകാരന്മാരും അനുബന്ധ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും സാഹചര്യങ്ങളെ തരണം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രത്യാശയാണ് ആൽബം പങ്കുവയ്‌ക്കുന്നത്.

സംവിധാനം രാകേഷ് E2DC, രചന സംഗീതം ആലാപനം സുധീഷ് ശശികുമാർ, ഇംഗ്ലീഷ് വരികൾ സ്റ്റീവ്‌ബെൽ ഛായാഗ്രഹണം അനീഷ് സുരേന്ദ്രൻ, എഡിറ്റിംഗ് VFX കളറിംഗ് അൻസാർ മജീദ്, സംഭാഷണം നിവിയ സുധീഷ് , പ്രോഗ്രാമിങ്, മാസ്റ്ററിങ്, മിക്സിങ് ആശ്വിൻ സത്യ, സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ അജിഡെന്നിസ് എന്നിവരാണ് സംഗീത ആൽബത്തിന്റെ പിന്നണിയിൽ.