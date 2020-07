'ബോളിവുഡിൽ എനിക്കെതിരെ ഗുഢസംഘം'; തുറന്നടിച്ച് എ ആർ റഹ്മാൻ

ബോളിവുഡിൽ തനിക്കെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്ന ഒരു സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വെളിപ്പെടുത്തി സംഗീത ഇതിഹാസം എ.ആർ.റഹമാൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിലീസായ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ അവസാന ചിത്രം ദിൽ ബേചാരെയുടെ പ്രമോഷനിനിടെയാണു ഹിന്ദി സിനിമയിലെ വിവേചനത്തിനെതിരെ റഹ്മാൻ തുറന്നടിച്ചത്.



'ബോളിവുഡിൽ അടുത്തകാലത്തായി വളരെക്കുറച്ച് സിനിമകളില്‍ മാത്രമേ ഞാൻ ഭാഗമായിട്ടുള്ളൂ. എനിക്കെതിരെ തെറ്റായ പ്രചരണങ്ങളുമായി ഒരു സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ദിൽ ബേചാര എന്ന സിനിമയ്ക്കായി സംവിധായകൻ മുകേഷ് ഛബ്ര എന്നെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നാല് പാട്ടുകൾക്കു ഞാൻ ഈണം നൽകി. അദ്ദേഹം എന്നോടു കുറേ കഥകൾ പറഞ്ഞു. റഹ്മാനു പിന്നാലെ പോകേണ്ടെന്ന് പലരും അദ്ദേഹത്തോടു പറഞ്ഞുവത്രേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ല സിനിമകൾ എന്നെ തേടി വരാത്തതെന്ന് ഒന്നാലോചിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്കു മനസ്സിലായി. ആളുകൾ എന്നിൽ നിന്നും ഹിറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എനിക്കെതിരെ പലരും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ വിധിയിലും ഈശ്വരനിലും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ എന്നും ശ്രമിക്കുന്നുമുണ്ട്.' – എ.ആർ.റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു.

എ.ആർ.റഹ്മാന്റെ തുറന്നു പറച്ചിൽ ഇപ്പോൾ വലിയ ചർച്ചകൾക്കു വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രമുഖരുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ അദ്ദേഹത്തിനു പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. മുകേഷ് ഛബ്ര സംവിധാനം ചെയ്ത ദിൽ ബേചാരയിൽ എ.ആർ.റഹ്മാൻ സംഗീതം നൽകിയ മൂന്നു ഗാനങ്ങളാണ് ഇതിനോടകം റിലീസ് ചെയ്തത്.

