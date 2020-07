എന്റെ പിറന്നാൾ ‍ഞാൻ ആഘോഷിക്കാറില്ല, എങ്കിലും ആശംസകൾക്കു നന്ദി: കെ.എസ്.ചിത്ര

ജന്മദിനാശംസകൾ നേർന്നവർക്കു ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടു നന്ദി പറഞ്ഞ് വാനമ്പാടി കെ.എസ്.ചിത്ര. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച ഹ്രസ്വ വിഡിയോയിലൂടെയാണ് ഗായിക പിറന്നാളിലെ ആശംസകൾക്കും പ്രാർഥനകൾക്കും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചത്. താൻ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാറില്ലെന്നും എങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ജന്മദിനത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം നൽകിയെന്നും ചിത്ര പറഞ്ഞു



‘എല്ലാ സംഗീതപ്രേമികൾക്കും എന്റെ പ്രണാമം. പിറന്നാളിന്‌ ആശംസകൾ നേർന്നവർക്കും പ്രാർഥനയിൽ ഓർത്തവർക്കും അകമഴിഞ്ഞ നന്ദി. എന്റെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നും ആശംസകൾ നേർന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഒരിക്കലും മറക്കാനാകാത്ത ദിവസം എനിക്കു സമ്മാനിച്ചു. അതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. എനിക്കു വേണ്ടി പാട്ടുകൾ പാടുകയും ആശംസകൾ നേരുകയും ചെയ്ത എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള്‍ക്കളും സഹപ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആശംസയും പ്രാർഥനയുമാണ് എന്നെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നത്’– ചിത്ര പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെയായിരുന്നു കെ.എസ്.ചിത്രയുടെ പിറന്നാൾ. ചലച്ചിത്ര–സംഗീതരംഗത്തു നിന്ന് നിരവധി പ്രമുഖർ പ്രിയ ഗായികയ്ക്കു പിറന്നാൾ മംഗളങ്ങൾ നേർന്നു. വാനമ്പാടിയോടുള്ള സ്നേഹാദരമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി സംഗീത വിഡിയോകളും ആശംസാവിഡിയോകളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: K S Chithra conveys gratitude to her well wishers on her birthday