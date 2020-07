'ലോക്ഡൗൺ വന്നില്ലേ, എനിക്ക് ആശയടക്കണ്ടേ?' ഹിറ്റായി ഗായത്രിയുടെ ക്വാറന്റീൻ പാരഡി

View this post on Instagram

Panipali lockdown version 1.0 പലപ്പോഴായും ഈ Lockown സമയം ഒറ്റയ്ക്ക് കുടുങ്ങി പോയ എല്ലാവരും സ്വന്തമായി ഭക്ഷണമുണ്ടാക്കി മടുത്തിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ Inspiration😋 Thankyou @neeraj_madhav for this amazing song that triggered the creative juices to flow. Hope you like it 🙂 This is just a fun rendition and intends to hurt noone🙂 A big shout out and thankyou to all those who provide service to us at our doorsteps. Let this also be a fun yet important reminder to wear your masks the moment one steps out of their homes for the safety of oneself and those of others🙂 Together we will break the chain 👍 PS: I'm currently in my 18th day of room quarantine after 8 months of being away from family. Forgive my flaws if any 😊 Big salute to all rappers, I almost died recording this tiny bit in one take 😅 Special thanks to @nambiar_bharath for the support 😘 Inspired from the original version this lyrics and concept conceived and edited by @gayathrisnambiar