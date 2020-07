‘എനിക്ക് കൊറോണ ഉണ്ട്, ചേട്ടനും കൂടി തരട്ടെ’; വിധുവിനോട് ദീപ്തി ചോദിച്ചത്

View this post on Instagram

എല്ലാവർക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. എന്നാൽ നമുക്കതങ്ങു ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്താലോ? 😃 #KeralaGovernment #KeralaHealthServices #NationalHealthMission #KKShailajaTeacher #DirectorateOfHealthServices