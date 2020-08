ഉടമസ്ഥനൊപ്പം പാട്ടു പാടി വളർത്തുനായ; മില്യൺ കാഴ്ചക്കാരെ നേടി വിഡിയോ

പാട്ടുപാടുന്ന നായയോ? കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ഭുതം തോന്നിയേക്കാം. എന്നാൽ സംഗതി സത്യമാണ്. ഉടമസ്ഥനൊപ്പം പാട്ടു പാടി സമൂഹമാധ്യമ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സോയെ എന്ന വളർത്തു നായ. മുംബൈയിലെ കൊമേഡിയനും എഴുത്തുകാരനുമായ രോഹിത് നായർ ആണ് ഉടമസ്ഥൻ. വളർത്തു നായയ്ക്കൊപ്പം പാട്ടു പാടുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും രോഹിത് തന്നെ. രാഗ് ഭാവോകർ എന്ന പേരിലാണ് രോഹിത്തിന്റെ പോസ്റ്റ്.



രോഹിത് പാടുമ്പോൾ ഒപ്പം പാടുകയാണ് സോയെ. രോഹിത് പാട്ട് നിർത്തുമ്പോൾ നായയും നിർത്തും. താളം പിടിച്ച് രസിച്ചാണ് സോയെയുടെ പ്രകടനം. രോഹിത് ഇടയ്ക്കിടെ നായയെ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ചുറ്റുമുള്ളതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെയാണ് സോയെ പാടുന്നത്. പാട്ടിന്റെ അവസാനം സോയെയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് രോഹിത് ചുംബിക്കുന്നുമുണ്ട്.

വിഡിയോ ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമലോകത്ത് പ്രചരിക്കുകയാണ്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മില്യണ്‍ കാഴ്ചക്കാരെ വിഡിയോ സ്വന്തമാക്കി. ഇതിനു മുൻപും സോയെയുമൊത്തുള്ള പാട്ട് രോഹിത് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയധികം കാഴ്ചക്കാരെ നേടാനായത് ഇത്തവണയാണ്.

English Summary: Rohit Nair singing along with his dog