‘ഇത് മാസ്റ്റർപീസ്’; അർജിത് സിങ്ങിനെയും മയക്കി കുമ്പളങ്ങിയിലെ ‘ചെരാതുകൾ’

കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലെ ‘ചെരാതുകൾ’ എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ഗാനത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഗായകൻ അർജിത് സിങ്. പാട്ട് മാസ്റ്റർപീസ് ആണെന്ന് ഗായകൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു. സുഷിൻ ശ്യാം ആണ് ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഈ പാട്ട് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. സിത്താര കൃഷ്ണകുമാറും സുഷിനും ചേർന്ന് ആലപിച്ചു. അൻവർ അലിയുടേതാണു വരികൾ. പാട്ടിനെ അർജിത് സിങ് പ്രശംസിച്ചതിന്റെ സന്തോഷം സിത്താര കൃഷ്ണകുമാർ ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചു.



മധു സി.നാരായണന്റെ സംവിധാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ചിത്രത്തിലെ എല്ലാ ഗാനങ്ങളും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ചെരാതുകൾ സംഗീതപ്രേമികൾക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിച്ച തരംഗം ചെറുതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല.

സൗബിൻ ഷാഹിർ, ഷെയ്ൻ നിഗം, ഫഹദ് ഫാസിൽ, ശ്രീനാഥ് ഭാസി, അന്ന ബെൻ തുടങ്ങിയവരാണ് കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിൽ‌ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഫഹദ് ഫാസിൽ, നസ്റിയ, ദിലീഷ് പോത്തൻ, ശ്യാം പുഷ്കരൻ എന്നിവർ ചേർന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ നിർമാണം.

