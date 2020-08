സിഐഡി മൂസയും മണി ഹെയ്സ്റ്റും; അഡാര്‍ കോംബോയുമായി വീണ്ടും ആര്യ ദയാല്‍

വ്യത്യസ്തമായ പാട്ടവതരണത്തിലൂടെ സാക്ഷാൽ അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ പോലും മനം കവർന്ന വൈറൽ ഗായിക ആര്യ ദയാലിന്റെ പുതിയ പാട്ടും ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. സിഐഡി മൂസ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ഹിറ്റ് സംഗീതവും ലോകമെമ്പാടും ആരാധകരുള്ള ‘മണി ഹെയ്സ്റ്റ്’ എന്ന വെബ്സീരീസിലെ ‘ബെല്ലാ ചാവ്’ എന്ന പാട്ടും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ആര്യയുടെ പുതിയ പരീക്ഷണം.



ആര്യ പുറത്തിറക്കുന്ന വെറൈറ്റി വിഡിയോകൾക്കെല്ലാം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയ സിഐഡി മൂസ–മണി ഹെയ്സ്റ്റ് കോംബോ ഇതിനോടകം ലക്ഷക്കണക്കിന് ആസ്വാദകരെ നേടി. ഒരു രക്ഷയുമില്ലാത്ത പ്രകടനമാണ് ഗായികയുടേത് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകപക്ഷം. ഓരോ ദിവസവും വിഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും‍‌ ആര്യയുടെ പ്രകടനം എത്ര കണ്ടിട്ടും മതിവരുന്നില്ല എന്നും ആസ്വാദകർ പ്രതികരിച്ചു.

ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപ് കർണാടക സംഗീതവും പോപ് സംഗീതവും ചേർത്ത് ആര്യ അവതരിപ്പിച്ച പാട്ടിനെ അമിതാഭ് ബച്ചനും പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിയവെ ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് താരം വിഡിയോ കാണാനിടയായത്. ആര്യയുടെ പാട്ട് തന്റെ ആശുപത്രിയിലെ വിരസമായ ദിനങ്ങളെ തെളിച്ചമുള്ളതാക്കി എന്നായിരുന്നു പാട്ടിനെ പ്രശംസിച്ച് അമിതാഭ് ബച്ചൻ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിച്ചത്.

‘സഖാവ്’ എന്ന കവിതയുടെ ആലാപനത്തിലൂടെ സംഗീതപ്രേമികളെയാകെ കയ്യിലെടുത്ത ഗായികയാണ് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ ആര്യ ദയാൽ. ഇപ്പോൾ ഗായികയുടെ വ്യത്യസ്തമായ ആലാപനവും ആവിഷ്കാരവും കണ്ട് പലരും ‘സഖാവ് ഗായിക’ എന്നാണ് ആര്യയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്.

English Summary: Arya Dayal new music combo with CID Moosa and Professor bellaciao