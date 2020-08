നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഉദ്വേഗഭരിതമായ ഓരോ സിനിമയും സീരീസും നിങ്ങൾ കാണാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആകാംക്ഷയെ ഒന്നുകൂടി ഉയ൪ത്തുന്ന ‘ട-ഡം’ എന്ന ആ സംഗീതം ഓ൪ക്കുന്നില്ലേ? എല്ലാ ഷോയുടെയും തുടക്കത്തിൽ കേൾപ്പിക്കുന്ന 3 സെക്കൻഡ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ആ സംഗീതം നമ്മുടെ കാതുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫെയ്സ് ലിഫ്റ്റ് ചെറുതല്ല. എന്നാൽ, തിയറ്ററുകളിൽ ഈ 3 സെക്കൻഡ് ശബ്ദം കാര്യമായ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലായിരുന്നുവെന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞ നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്സ് അതൊന്നു നീട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു.

അങ്ങനെ ഈ സംഗീതത്തിന് ഒരു തിയറ്ററിക് ബദൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സംഗീതാചാര്യൻ ഹാൻസ് സിമ്മ൪. ഇൻസെപ്ഷൻ, ഗ്ലാഡിയേറ്റർ, നോ ടൈം ടു ഡൈ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ അതിപ്രശസ്ത ചലചിത്രങ്ങൾക്ക് സംഗീതം ഒരുക്കിയ ഹാൻസ് സിമ്മറിനെത്തന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ഈ ദൗത്യം ഏൽപിച്ചത് വെറുതെയായില്ല. ട്വിറ്ററിൽ 16 സെക്കൻഡുള്ള ഈ സംഗീതശകലം തരംഗമാണിപ്പോൾ. തിയറ്ററിലെ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ ഈ സംഗീതം ഒന്നു കൂടി കൊഴുപ്പിക്കാനുള്ള നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിന്റെ ശ്രമം വിജയിച്ചെന്നും ആരാധകർ പറയുന്നു.

English Summary: Netflix's Opening 'Ta-dum' Sound Got an Upgrade by Hans Zimmer