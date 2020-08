ബാലഭാസ്കർ തുടങ്ങി വച്ചു, ബിജിബാൽ പൂർത്തിയാക്കി; നൊമ്പരമായി ആ ഈണം

അകാലത്തിൽ പൊലിഞ്ഞ വയലിനിസ്റ്റ് ബാലഭാസ്കർ അവസാനമായി സംഗീതസംവിധാനം നിർവഹിച്ച പാട്ടിന്റെ ഫീമെയിൽ വേർഷൻ പുറത്തിറങ്ങി. ‘വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻകാലം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘യാത്രയിൽ താനെയായ്’ എന്നു തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് മമ്മൂട്ടിയുടെ സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് റിലീസ് ചെയ്തത്. ശ്വേത മോഹൻ ആണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്.



‘യാത്രയിൽ താനെയായ്

നേരമോ ഏറെയായ്

നേരമോ ദൂരെയായ്

നിഴലുമായ് പോകെ....’

ബാലഭാസ്കറിന്റെ നാൽപത്തിരണ്ടാം ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരസൂചകമായി പാട്ടിന്റെ മെയിൽ വേർഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഷിബി മനിയേരി ആയിരുന്നു ഗാനം ആലപിച്ചത്. ബാലഭാസ്കറിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് ജോയ് തമലം ആണ് പാട്ടിനു വരികളൊരുക്കിയത്. ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടയിലായിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാട്. സംഗീതസംവിധായകൻ ബിജിബാൽ ആണ് ബാലഭാസ്കറിന്റെ പാട്ട് പൂർത്തീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പാടിയ ട്രാക്കുകളും പാട്ടിനെക്കുറിച്ചു നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ബിജിബാൽ പാട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയത്.

നവാഗതനായ അക്ഷയ് വർമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘വേളിക്കു വെളുപ്പാൻകാലം’. ചിത്രത്തിൽ ബാലഭാസ്കർ അഭിനയിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. സ്വന്തം കഥാപാത്രത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഡബ്ബിങ് അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, വിജയ് മേനോന്‍, അനു മോഹൻ, സരയു, നീന കുറുപ്പ്, മായ മേനോൻ, ശോഭ മോഹൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റു താരങ്ങൾ.

English Summary: Last song of Balabhaskar from the movie Velikku Veluppankalam