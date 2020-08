'അണ്ണയ്യാ... ഉങ്കൾ കുറൽ ഇന്നും ഒലിയിട വേണം'; എസ്.പി.ബിക്ക് ആയുരാരോഗ്യ ആശംസകൾ നേർന്ന് കമലഹാസൻ

കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന ഗായകന്‍ എസ്.പി. ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ രോഗമുക്തിക്കും മടങ്ങി വരവിനുമായി പ്രാർത്ഥിച്ച് നടൻ കമലഹാസൻ. സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രാർഥനയും പ്രതീക്ഷയും പങ്കുവച്ചത്. കുറിപ്പിൽ എസ്.പി.ബിയെ സഹോദരൻ എന്നാണ് കമലഹാസൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്.



‘എന്റെ പ്രിയ സഹോദരാ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. കുറേ വർഷങ്ങളായി, നിങ്ങൾ എന്റെ ശബ്ദമായി ജീവിച്ചു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു മുഖവുമായി. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ ശബ്‌ദം ഉച്ചത്തിൽ പ്രതിധ്വനിക്കണം. സഹോദരാ, ഉടൻ മടങ്ങിവരിക’, കമലഹാസൻ കുറിച്ചു. കമലഹാസനും എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യവും തമ്മിൽ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട സൗഹൃദമാണുള്ളത്. പാട്ടിനു പുറമേ കമലഹാസനു വേണ്ടി പല ഭാഷകളിലായി നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് എസ്.പി.ബി ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

ചെന്നൈയിലെ എം.ജി.എം ആശുപത്രിയിലാണ് എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്. ഈ മാസം അഞ്ചിന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ നില കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച അർധരാത്രിയോടെയാണ് ഗുരുതരമായത്. തുടർന്ന് അതിതീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലേയ്ക്കു മാറ്റുകയായിരുന്നു.

அன்பிற்கினிய அன்னைய்யா, உங்களுக்காக நாங்கள் காத்திருக்கிறோம்.

எனது குரலாக நீங்களும், உமது முகமாக நானும் பல ஆண்டுகள் வாழ்ந்திருக்கிறோம்.

உங்கள் குரல் இன்னும் ஒலித்திட வேண்டும். மீண்டும் வாருங்கள். தொரகா ரண்டி அன்னைய்யா 🙏 — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) August 16, 2020

ഇളയരാജ, എ.ആർ. റഹ്മാൻ, കെ.എസ്.ചിത്ര, ഖുശ്ബു തുടങ്ങി നിരവധി പ്രമുഖർ എസ്.പി.ബിയുടെ രോഗമുക്തിക്കു വേണ്ടി പ്രാർഥനാശംസകൾ നേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനിലയില്‍ മികച്ച പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർമാരെയും ബന്ധുക്കളെയും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും മകൻ എസ്.പി. ചരൻ ഇന്നലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറിയിച്ചു.

