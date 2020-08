കോവിഡ് ഫലം നെഗറ്റീവ്; ഐസൊലേഷൻ വാർഡിനെ ഇളക്കിമറിച്ച് കുടുംബത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് ഡാൻസ്

കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതിന്റെ സന്തോഷത്തിൽ ആശുപത്രി വാർഡിൽ ചുവടുവച്ച മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശികളുടെ വിഡിയോ വൈറലാകുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ചു ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിലെ പത്തൊൻപത് പേരുടെയും തുടർ പരിശോധനാ ഫലമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നെഗറ്റീവ് ആയത്.



ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു ഡിസ്ചാർജ് ആകുന്നതിനു മുൻപ് കുടുംബത്തിലെ എട്ട് കുട്ടികളാണ് ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ആനന്ദനൃത്തമാടിയത്. സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത് നായകനായെത്തിയ ‘ഛിഛോരി’ലെ ‘ചിന്ത കർക്കേ ക്യാ പായേഗാ, മർനേ സേ ഫിൽ മർ ജായേഗാ’ എന്ന ഗാനത്തിനൊപ്പമാണ് ഇവരുടെ ചുവടുകൾ.

സ്ത്രീകളും കുട്ടികളുമുൾപ്പെടെയുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് എല്ലാവരെയും മധ്യപ്രദേശിലെ കട്ട്നി ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. പിന്നീടുള്ള പരിശോധനകളിൽ എല്ലാവർക്കും രോഗം ഭേദമായി എന്നറിഞ്ഞു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 15ന് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് ആശുപത്രിയിലെ സിവിൽ സർജൻ ഡോ. യശ്വന്ത് വെർമ പറഞ്ഞു. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ പലരും ഒറ്റ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിൽ ആയിരുന്നു.‌

‘കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങൾക്കു ഭയമായിരുന്നു. എന്നാൽ ‍കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശരിയായ ചകിത്സ ലഭിച്ചു. ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയതോടെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ സന്തോഷത്തെ നൃത്തം ചെയ്തു സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു. ഭയം കൂടാതെ ഈ മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’, കുടംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയോടു പറഞ്ഞു.

