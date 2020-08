'നന്ദി മാസ്റ്റർ'; ഗുരുവിനൊപ്പമുള്ള അപൂർവ ചിത്രം പങ്കുവച്ച് എ. ആർ റഹ്മാൻ

ഗുരുവിനൊപ്പമിരിക്കുന്ന അപൂർവ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് സംഗീത ഇതിഹാസം എ.ആർ.റഹ്മാൻ. കൗമാര പ്രായത്തിൽ റഹ്മാനെ സ്വരങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച നിത്യാനന്ദം ഗുരുവിനൊപ്പമുള്ള പൂർവകാല ചിത്രമാണ് റഹ്മാൻ ആരാധകർക്കായി പങ്കുവച്ചത്. ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന ഹാഷ് ടാഗോടുകൂടിയാണ് റഹ്മാന്റെ പോസ്റ്റ്.



പിയാനോ പഠിക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് എ.ആർ.റഹ്മാൻ ഗുരുവിനൊപ്പമിരിക്കുന്നത്. നിറഞ്ഞ ചിരിയോടും വളരെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടിയുള്ള കൊച്ചു റഹ്മാനാണ് ചിത്രത്തിൽ. ‘ഇന്ത്യൻ സ്വരങ്ങൾ എഴുതാനും മെലഡികൾ കണ്ടെത്താനും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച നിത്യാനന്ദം മാസ്റ്റർ’ എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് റഹ്മാന്‍ ബ്ലാക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ചിത്രം ഇതിനോടകം ആരാധകർ ഏറ്റെടുത്തു. അപൂർവ ചിത്രം പങ്കുവച്ചതിന് നിരവധി പേർ പ്രശംസിച്ചു. റഹ്മാന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച ഗുരുവിനെ പ്രണമിക്കുന്നു എന്നും ആരാധകർ കുറിച്ചു.

English Summary: A R Rahman shares childhood photo along with his master