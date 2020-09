‘സുശാന്ത് പോലും നിന്നെ പ്രശംസിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു അമീൻ’; ആരാധകരെ കരയിപ്പിച്ച് എ.ആർ.റഹ്മാന്റെ മകന്റെ പാട്ട്

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത് അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ‘ദിൽ ബേചാര’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ‘നെവർ സേ ഗുഡ്ബൈ’ എന്ന ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തു. സംഗീത ഇതിഹാസം എ.ആർ. റഹ്മാൻ ഈണം നൽകിയ ഗാനം ആലപിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എ.ആർ.അമീൻ ആണ്. അമീന്റെ സ്വയം മറന്നുള്ള ആലാപനം ആരാധകഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കുകയാണ്.



‘ദിൽ ബേചാര’ റിലീസ് ചെയ്ത അന്നു മുതൽ പാട്ടിന്റെ മുഴുവൻ പതിപ്പിനു വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിലായിരുന്നു ആരാധകർ. സുശാന്തിനെയും ചിത്രത്തിലെ നായിക സഞ്ജനയെയും ആണ് ഗാനരംഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാട്ട് ഇതിനോടകം ജനഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കി. അകാലത്തിൽ ഏറെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി കടന്നു പോയ സുശാന്തിന്റെ ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഇപ്പോഴും ആരാധകരിൽ സങ്കടത്തിന്റെ മൂടുപടം തീർക്കുകയാണ്.

ഏറെ സന്തോഷത്തെടെയാണ് ‘നെവർ സേ ഗുഡ്ബൈ’ എന്ന ഗാനം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അമീന് സംഗീതജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നുവെന്നും പാട്ട് പങ്കുവച്ച് എ.ആർ‍‌‌.റഹ്മാൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

‘വിടപറയൽ ഒട്ടും എളുപ്പമല്ല. പക്ഷേ അതെല്ലാം പുതിയ തുടക്കങ്ങൾക്കു കാരണമാകും. ‘നെവർ സേ ഗുഡ്ബൈ’ എന്ന ഈ ഗാനം വളരെ സ്പെഷലും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തോടു ചേർന്നു നിൽക്കുന്നതുമാണ്. ‘ദിൽ ബേചാര’യിൽ ഈ ഗാനം നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അത് സ്നേഹപൂർവം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോഴിതാ ആ ഗാനം പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്’, എ.ആർ.അമീൻ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന കമന്റുകളാണ് പാട്ടിനു താഴെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. സുശാന്ത് ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു എന്നു വിശ്വസിക്കാനാണ് തങ്ങൾക്കിഷ്ടമെന്ന് ആരാധകർ കുറിച്ചു. എ.ആർ.അമീന്റെ ആലാപനത്തെ നിരവധി പേരാണു പ്രശംസിച്ചത്. പാട്ടു കണ്ടപ്പോൾ സുശാന്ത് പോലും അമീനെ പ്രശംസിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു എന്നാണ് ആസ്വാദകപക്ഷം.

