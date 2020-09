'ഈ ഗാനം ഒരുക്കിയതിന് വലിയ പ്രണാമം'; സുശാന്തിന്റെ നായിക റഹ്മാനോട് പറഞ്ഞത്

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത് അവസാനമായി അഭിനയിച്ച ‘ദിൽ ബേചാര’യിലെ ‘നെവർ സേ ഗുഡ്ബൈ’ എന്ന ഗാനം ഒരുക്കിയതിന് എ.ആർ.റഹ്മാനോടു നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ച് ചിത്രത്തിലെ നായിക സഞ്ജന. പാട്ട് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജന റഹ്മാന്റെ സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് വാചാലയായത്.



‘ദിൽ ബേചാര എന്ന ചിത്രത്തിൽ ‘നെവര്‍ സേ ഗുഡ്ബൈ’ എന്ന സുന്ദര ഗാനം സമ്മാനിച്ചതിന് സംഗീത ഇതിഹാസം എ.ആർ.റ്ഹ്മാനു മുന്നിൽ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. ഒന്നിനെയും അപൂർണമായി തുടരാൻ അനുവദിക്കാത്ത സംഗീതജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം. അതിനാൽ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദിൽ ബേചാരയിലെ അവസാനത്തെ ഈ ഗാനം ആത്യന്തികമായി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു’–സഞ്ജന സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരമാണ് ‘നെവർ സേ ഗുഡ്ബൈ’ റിലീസ് ചെയ്തത്. എ.ആർ.റഹ്മാൻ ഈണം നൽകിയ പാട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ എ.ആർ‌.അമീൻ ആണ് ആലപിച്ചത്. മകന് സംഗീതജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നാണ് റഹ്മാൻ പാട്ട് ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.

ദിൽ ബേചാര റിലീസ് ചെയ്ത അന്നു മുതൽ പാട്ടിന്റെ മുഴുവൻ പതിപ്പിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ആരാധകർ. സുശാന്തും സഞ്ജനയുമാണ് ഗാനരംഗത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഹൃദയം തൊട്ടു പാടിയ അമീന്റെ പാട്ട് സംഗീത പ്രേമികൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു.

