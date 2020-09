‘അന്നത്തെ പോണിടെയിൽ സുന്ദരി മുതൽ ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സുന്ദരി വരെ’; റിമിയെക്കുറിച്ച് ജ്യോത്സ്ന പറയുന്നു

View this post on Instagram

അന്നത്തെ ponytail സുന്ദരി മുതൽ ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സുന്ദരി വരെയുള്ള യാത്ര വളരെ അടുത്ത് കണ്ട ഒരാൾ ആണ് ഞാൻ. എത്ര വേദികൾ, എത്ര യാത്രകൾ, എത്ര ഓർമ്മകൾ! എന്നും ഇതു പോലെ "കിടുലോസ്കി" ആയിരിക്കൂ റിമൂ!!!! Wishing you health, happiness and love, chakkare ..HAPPIEST BIRTHDAY !❤ @rimitomy