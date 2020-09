പാട്ട് മാത്രമല്ല അഭിനയവും ഡബിങ്ങും വഴങ്ങുന്ന എസ്.പി.ബി; അദ്ഭുതമാണ് ഈ സംഗീതപ്രതിഭ

നാലു ഭാഷകളിലായി ആറ് ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. മികച്ച ഗായകനുള്ള ആന്ധ്രപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ നന്ദി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എത്രയെന്നോ? 24 പ്രാവശ്യം! ഇത്രയേറെ ഗാനങ്ങൾ പാടാൻ എവിടെ സമയം കിട്ടി എന്ന് അതിശയിക്കുന്നവർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന നടനെ കാണുമ്പോഴോ? തെലുഗു, കന്നഡ, തമിഴ് ഭാഷകളിലായി 72 സിനിമയിലാണ് അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചത്. പാടിയഭിനയിച്ച വേഷങ്ങളും ഒട്ടേറെ. കേളടി കൺമണിയിലെ ‘മണ്ണിൽ ഇന്തകാതൽ...’ എന്ന അതിശയഗാനം ഇത്തരം സാഹസങ്ങളിലൊന്ന്.

താൻ തന്നെ സംഗീതം നല്കിയ അഗരം ഇപ്പോൾ സിഗരം ആച്ച് എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനത്തിന്റെ രംഗത്ത് അഭിനയിക്കുന്നതും മറ്റാരുമല്ല. ആ പാട്ട് പാടാൻ എസ്പിബി നിയോഗിച്ചത് ആരെയാണെന്നോ സാക്ഷാൽ യേശുദാസിനെ! ലളിതമായ ഈണമെന്നു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുമെങ്കിലും ചരണം തീർത്തിട്ടു പല്ലവി തുടങ്ങുന്നിടത്തുള്ള ക്ലിഷ്ടമായ സംഗതികളൊക്കെ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയൽ ഭംഗിയാക്കാൻ തന്നെക്കാൾ യേശുദാസിനു കഴിയുമെന്ന വിനയമാണ് എസ്പിബിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നതും ആ സൃഷ്ടിയെ വൻ വിജയമാക്കിയതും. കഴിഞ്ഞയിടെ യേശുദാസും എസ്‌പിബിയും ചേർന്നു സിംഗപ്പൂരിൽ നടത്തിയ ലൈവ് ഷോയിൽ ഏറ്റവും വിജയമായത് ഈ ഗാനമാണെന്നതും പ്രത്യേകം പരാമർശം അർഹിക്കുന്നു.തന്റെ വലിയ ശരീരംവച്ച് അദ്ദേഹം സ്ക്രീനിൽ അനായാസം നൃത്തംവയ്ക്കുന്നതു കണ്ട് ഡാൻസ് മാസ്റ്റർമാർ വരെ പരസ്യമായി അഭിനന്ദനം ചൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.



ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ച ഇന്ത്യൻ ഗായകനെന്ന ബഹുമതിയും മറ്റാർക്കുമല്ല. തമിഴ്, കന്നഡ, തെലുഗു, ഇംഗ്ലിഷ് ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം മികച്ച ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. ഹിന്ദിയിലും ഇദ്ദേഹം ഡബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രജനീകാന്ത്, കമൽ ഹാസൻ, സൽമാൻ ഖാൻ, അനിൽ കപൂർ, ഗിരീഷ് കർണാട്, ജമിനി ഗണേശൻ, അർജുൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഈ ശബ്ദത്തിലൂടെ പ്രണയിക്കുകയും കലഹിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്.



ഇതിനിടയിൽ നാല് ഭാഷകളിലായി 46 സിനിമകൾക്കു സംഗീതം നൽകാനും തമിഴ്, തെലുങ്ക് സീരിയലുകളിൽ അഭിനയിക്കാനും ഒട്ടേറെ ടെലിവിഷൻ പരിപാടികളുടെ അവതാരകനായിരിക്കാനും റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ ജ‍ഡ്ജായിരിക്കാനും കഴിഞ്ഞ സർവകലാവല്ലഭൻ!

